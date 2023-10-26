Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил в своих соцсетях, что российские оккупанты обстреляли село Пожня в Сумской области. По населенному пункту работала вражеская артиллерия.

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Что рассказал Клименко

Глава МВД дал понять, что подросток погиб на месте из-за российских артиллеристов.

Около 13:00 вражеская артиллерия накрыла погибшего прямо на крыльце собственного дома,

– сказал Клименко.

По его словам, российские оккупанты также уничтожили частные дома местных жителей. Министр подчеркнул, что Россия обязательно понесет ответственность за очередное нападение на гражданских.

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