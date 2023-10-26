Россияне снова ударили по гражданским объектам. Таким образом, обстрелы террористов в очередной раз привели к гибели ребенка.

К теме Российская армия ударила по дому в Херсонской области: погиб 13-летний подросток

Где ночью били оккупанты

Вечером оккупанты обстреляли Бериславский район Херсонской области. В результате атаки Берислава погиб ребенок 2010 года рождения. Еще три человека, среди которых тоже есть ребенок, получили ранения.

В полночь обстрелы района возобновились. Враг снова нанес 4 авиаудара по селам Николаевка, Одрадокаменка и Ольговка Бериславского района.

Местные власти подтвердили, что 13-летний мальчик получил тяжелые повреждения. Медикам пришлось только констатировать смерть подростка.

Вместе с погибшим ребенком травмы получили еще двое мужчин. У 43-летнего – сквозное ранение плеча, у 35-летнего – повреждение глаза и осколочные ранения лица. У обоих – минно-взрывные и акубаротравмы. Мы отомстим за смерть ребенка! Светлая память Вячеславу,

– отметил Александр Прокудин.

Кроме этого, в Харьковской области оккупанты обстреляли село Подолы Купянского района. Один человек пострадал – это 83-летняя женщина. С травмой ноги ее доставили в больницу. В результате обстрела были разрушены жилые дома, гражданская инфраструктура и автомобили.

В Днепропетровской области вечером оккупанты ударили по Никополю и Мировской общине. К счастью, обошлось без жертв.

Сколько детей погибло в Украине из-за войны

По состоянию на 26 октября 509 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии России и более 1 139 получили ранения разной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей: