Враг продолжает терроризировать правобережье Херсона с помощью непрерывных обстрелов. В частности, утром россияне уже атаковали Берислав – сбросили авиабомбу на здание.

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Очередная атака россиян

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин заявил, что вечером 25 октября россияне снова нанесли удар по городу Берислав. Оккупанты накрыли огнем жилой дом в городе. В результате обстрела погиб 13-летний парень.

Стоит отметить! Ранее в Херсонской области объявили принудительную эвакуацию жителей ряда населенных пунктов. Причиной стали непрерывные обстрелы русской армии. Город Борислав также входит в список.

Эвакуация из-под обстрелов

Власти Херсонской области решили эвакуировать местные из некоторых населенных пунктов Правобережья. Речь идет о таких населенных пунктах:

Дудчаны;

Качкаровка;

Миловое;

Новокаиры;

Золотая Балка;

Михайловка;

Осокоровка;

город Берислав;

Змиевка;

Новоберислав;

Тягинка;

Бургунка;

Львов;

Николаевка;

Отрядокаменка;

Ольговка;

Красный Маяк;

Веселое;

Казачье;

Антоновка;

Камышаны;

Садовое;

Приозерное.

В этих населенных пунктах будет происходить обязательная эвакуация семей с детьми принудительным способом. Ведь оккупанты продолжают беспощадно бить по этим селам. А там еще остаются дети. Мы должны позаботиться об их безопасности,

– писал Прокудин

Он добавил, что людей обеспечат безвозмездной дорогой и, при необходимости, жильем. Он подчеркнул, что дома можно отстроить, а жизнь бесценна. Кроме того, бессонные ночи негативно влияют на здоровье детей.