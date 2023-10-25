Муж оказался под завалами собственного дома. Спасатели достали мужчину, но из-за сильного разрушения дома он получил травмы, несовместимые с жизнью.

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Под завалами дома погиб мужчина

Около 07:20 враг сбросил управляемую авиабомбу на жилой квартал города.

Попали по дому. К сожалению, смертельные ранения получил 42-летний мужчина,

– сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Прокуратура открыла дело

Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры и следователи проводят первоочередные следственные действия и документируют последствия вооруженной агрессии России.

В МВД также сообщили, что от взрывов управляемых бомб в Бериславе повреждена пожарная часть. А во время атаки беспилотников взрывное устройство оккупанты сбросили на автомобиль полиции. Авто получило механические повреждения, работники не пострадали.

Кроме того, повреждены постройки сельскохозяйственного объекта, здание предприятия, территория завода. В медучреждение обратился 66-летний местный житель – у него диагностировали контузию.

Какая ситуация в Херсонской области