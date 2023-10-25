Ворог продовжує тероризувати правобережжя Херсонщини за допомогою безперервних обстрілів. Зокрема, зранку росіяни вже атакували Берислав – скинули авіабомбу на будинок.

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Чергова атака росіян

Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін заявив, що ввечері 25 жовтня росіяни знову завдали удару по місту Берислав. Окупанти накрили вогнем житловий будинок у місті. Внаслідок обстрілу загинув 13-річний хлопець.

Варто зазначити! Раніше на Херсонщині оголосили примусову евакуацію мешканців низки населених пунктів. Причиною стали безперервні обстріли російської армії. Місто Борислав також входить до переліку.

Евакуація з-під обстрілів

Влада Херсонської області вирішила евакуювати місцевих з деяких населених пунктів Правобережжя. Мова йде про такі населені пункти:

Дудчани;

Качкарівка;

Милове;

Новокаїри;

Золота Балка;

Михайлівка;

Осокорівка;

місто Берислав;

Зміївка;

Новоберислав;

Тягинка;

Бургунка;

Львове;

Миколаївка;

Одрадокам'янка;

Ольгівка;

Червоний Маяк;

Веселе;

Козацьке;

Антонівка;

Комишани;

Садове;

Приозерне.

У цих населених пунктах відбуватиметься обов'язкова евакуація родин із дітьми у примусовий спосіб. Адже окупанти продовжують нещадно гатити по цих селах. А там ще залишаються діти. Ми маємо подбати про їхню безпеку,

– писав Прокудін

Він додав, що людей забезпечать безоплатною дорогою та, за необхідності, житлом. Він наголосив, що домівки можна відбудувати, а життя безцінне. Окрім цього, безсонні ночі негативно впливають на здоров’я дітей.