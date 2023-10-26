Через регулярні обстріли та бойові дії у Харківській області планують оголосити примусову евакуацію дітей з 10 населених пунктів. Зараз там проживають 275 неповнолітніх.

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З яких населених пунктів евакуюватимуть дітей

Населені пункти, які потрапили у список:

Кіндрашівська громада: Кіндрашівка – 17 дітей, Тищенківка – 14 дітей.

Кіндрашівка – 17 дітей, Тищенківка – 14 дітей. Куп'янська громада: Куп'янськ (район цукрозаводу, лівий берег річки Оскіл) – 14 дітей, Куп'янськ-Вузловий – 78 дітей, Ківшарівка – 71 дитина.

Куп'янськ (район цукрозаводу, лівий берег річки Оскіл) – 14 дітей, Куп'янськ-Вузловий – 78 дітей, Ківшарівка – 71 дитина. Курилівська громада: Глушівка – 7 дітей, Колісниківка – 7 дітей, Курилівка – 16 дітей, Новоосинове – 38 дітей, Подоли – 13 дітей.

Яка ситуація у Харківській області

Минулої доби російські загарбники сильно обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів. На жаль, є поранені.

Зокрема 25 жовтня, близько 20:00 росіяни обстріляли Подоли Куп'янського району. Внаслідок цього зруйновано приватний житловий будинок, ще 3 будинки пошкоджено. Зазнала поранення 83-річна жінка. Її госпіталізували до лікарні, наразі вона перебуває у стані середньої тяжкості.

Також росіяни обстріляли село Огірцеве Чугуївського району – у житловому будинку через це спалахнула пожежа.

Крім того, під вогнем окупантів перебували Охримівка, Кругле, Бударки Чугуївського району та Першотравневе, Кіндрашівка, Іванівка, Кислівка, Піщане, Берестове Куп'янського району.

Зверніть увагу. На Куп’янському напрямку, звідки хочуть евакуювати дітей, тривають активні бої – росіяни намагаються йти у наступ. За добу ЗСУ відбили 13 атак ворога в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки. Ворог успіху не має та зазнає шалених втрат, однак не припиняє обстріли по цивільному населенню та позиціях наших військових.