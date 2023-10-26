Из-за регулярных обстрелов и боевых действий в Харьковской области планируют объявить принудительную эвакуацию детей из 10 населенных пунктов. Сейчас там проживают 275 несовершеннолетних.

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Из каких населенных пунктов будут эвакуировать детей

Населённые пункты, попавшие в список:

Кондрашовская община: Кондрашовка – 17 детей, Тищенковка – 14 детей.

Кондрашовка – 17 детей, Тищенковка – 14 детей. Купянская община: Купянск (район сахарозавода, левый берег реки Оскил) – 14 детей, Купянск-Узловой – 78 детей, Ковшаровка – 71 ребенок.

Купянск (район сахарозавода, левый берег реки Оскил) – 14 детей, Купянск-Узловой – 78 детей, Ковшаровка – 71 ребенок. Куриловское общество: Глушевка – 7 детей, Колесниковка – 7 детей, Куриловка – 16 детей, Новоосиново – 38 детей, Подолы – 13 детей.

Какая ситуация в Харьковской области

За прошедшие сутки российские захватчики сильно обстреливали прифронтовые и приграничные населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. К сожалению, есть раненые.

В частности, 25 октября, около 20:00 россияне обстреляли Подолы Купянского района. В результате разрушен частный жилой дом, еще 3 дома повреждены. 83-летняя женщина получила ранение. Ее госпитализировали в больницу, пока она находится в состоянии средней тяжести.

Также россияне обстреляли село Огирцево Чугуевского района – в жилом доме из-за этого вспыхнул пожар.

Кроме того, под огнем оккупантов находились Охримовка, Круглое, Бударки Чугуевского района и Первомайское, Кондрашовка, Ивановка, Кисловка, Песчаное, Берестово Купянского района.

Обратите внимание. На Купянском направлении, откуда хотят эвакуировать детей, продолжаются активные бои – россияне пытаются идти в наступление. В сутки ВСУ отразили 13 атак врага в районах Синковки, Петропавловки и Ивановки. Враг успеха не имеет и несет бешеные потери, однако не прекращает обстрелы по гражданскому населению и позициям наших военных.