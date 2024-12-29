Корреспондентка Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что ситуация на Харьковщине очень сложная, в частности на Волчанском направлении. За последнюю неделю там произошло 19 боевых столкновений, когда оккупанты пытались прорвать линию обороны украинских военных.

Смотрите также Операция на Курщине, вступление КНДР в войну и битва за Авдеевку: каким был 2024 год на фронте

Боевые действия на Харьковщине

Анна Черненко отметила, что большая часть военных, которые сейчас на Волчанском направлении, защищают Украину уже более 2 лет. Есть и те, кто служили раньше – с 2014 года.

Однако в основном все военные это гражданские, которые были мобилизованными,

– сказала корреспондентка.

По ее словам, несмотря на аналитику экспертов, важно слышать и мнения военных, которые сейчас на передовой, в том числе и на Волчанском направлении.

Какова ситуация вблизи Волчанска: карта

Военнослужащий 57 ОМПБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко подчеркнул, что у оккупантов еще с Луганской области традиция, когда плохая погода, то они постоянно идут в наступление.

Для россиян ни ливень, ни туман не является препятствием, а то, что говорят об уменьшении количества дронов – неправда. Они берут массой,

– заметил Виктор.

Он также отметил, что не понимает людей, которые убегают от представителей ТЦК, ведь оккупанты могут прийти в дом каждого.

Анна Черненко подытожила, что на фронте нет никаких упрощений, даже когда ухудшаются погодные условия, ведь россияне пользуются такой возможностью, чтобы идти в наступление.