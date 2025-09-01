Росія чітко дала зрозуміти, що не готова завершувати війну в Україні. У Кремлі, зокрема, відкидають можливість зустрічі Путіна та Зеленського, однак цього й не потрібно, аби вийти хоча б на припинення вогню.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, пояснивши, що таку угоду можуть підписати не лише лідери держав. Хоч Росія не поспішає сідати за стіл переговорів, втім шанс на припинення бойових дій все ж є.

Як Україна та Росія можуть домовитись про припинення вогню?

Мирні переговори між Україною та Росією наразі не дали жодних бажаних результатів. Водночас президент США Дональд Трамп повідомив, що має відбутися зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна, що дасть можливість досягнути певних домовленостей.

Невідомо, коли така зустріч відбудеться. Наприклад, російська сторона всіляко відтягує цей момент, висуваючи неприпустимі умови для зустрічі на найвищому рівні.

Я схиляюсь до того, що до двосторонньої зустрічі ми ще далеко. Але, як би парадоксально це не було, я не виключаю, що наприкінці цієї осені ми можемо дійти до припинення вогню. Втім його підпишуть не лідери держав, а, наприклад, представники міноборони, як це було за корейським сценарієм, коли угоду підписали генерали,

– зазначив Олександр Мусієнко.

На думку військового, гарячий етап війни може закінчитися, однак потрібно буде готуватися до наступного – звільнення окупованих територій. Також можливий варіант замороження війни й перехід до стану очікування, поки обставини не зміняться.

"Загалом припинення вогню проговорюють з березня цього року – від зустрічі у Джидді. З того часу на міжнародних подіях наголошують на тому, що це питання варто розглянути. Просто Росія на сьогодні не готова до цього. Вони бояться, що припинення вогню тимчасово фіксує статус-кво. Тобто для нас це відкриває можливість у певний час звільнити окуповані території військовим шляхом", – пояснив Мусієнко.

Кремль ж прагне іншого сценарію. Зокрема, мовиться про визнання присутності російських військ на окупованих територіях, та унеможливлення варіанту, що згодом західна зброя та війська будуть залучені до деокупації земель військовим шляхом.

Мусієнко також додав, що аби Росія все ж вийшла на розмову про припинення вогню, її необхідно до цього змусити. Через санкції, дипломатичний тиск тощо.

Важливі заяви про припинення вогню в Україні