Припиніть жити минулим: чому це змінить життя

Часом не так важливо скільки ми живемо, важливо – скільки життя в наших роках.

Запитання собі: "Чи те, що я думаю і роблю сьогодні, наближує мене до бажаного завтра?"

Також рекомендуємо Станьте щасливими: вісім правил, за якими працює життя

Що таке чистий час

Нове розуміння часу дав Анрі Бергсон (1859-1941). Видатний французький філософ запропонував нове розуміння часу, яке вплинуло на категорії часу в природничих науках, в біології і психології.

Бергсон відрізняв "науковий час", – вимірюється годинами і іншими засобами, і "чистий час", – динамічний і активний потік подій – потік самого життя.

Чистий час переживається безпосередньо і "всередині" цього часу ми можемо діяти вільно.

"Ідеальне сприйняття" – сприйняття, яке протікає без втручання пам'яті, і, відповідно, є зразком узагальненого процесу сприйняття.

Ось коротко механізм сприйняття: мозок отримує певні подразники через безпосередній вплив з боку зовнішніх подій, подразник проходить "переробку" в церебральному механізмі, щоб потім стати сприйняттям. Після цього етапу подразник стає чистим сприйняттям.

Варто знати! Як перемогти прокрастинацію

Не існує об'єктивного часу, важливе Хто? Де? Коли? і Яку вагу? надає тому, що ми проживаємо.

Часу у всіх достатньо, встигнути може кожен.

Питання в тому Що робити? Де робити? Коли робити? З Ким робити? Найголовніше – Для чого?



Живіть – зараз! / Графіки з фейсбук-сторінки Наталі Каді



Змініть своє життя / Графіки з фейсбук-сторінки Наталі Каді