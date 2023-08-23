Знайшли правильний підхід, – Буданов про приземлення російського Мі-8 в Україні й долю пілота
Джерело:Радіо Свобода
Україна провела одну з найуспішніших операцій у своїй історії, виманивши пілота російського Мі-8 разом із його гелікоптером на нашу територію. Його життю нічого не загрожує, а гелікоптер незабаром можна буде побачити у відео ГУР.
Очільник ГУР МО розповів деякі подробиці операції із виманюванням пілота російського гелікоптера Мі-8 на територію України. За його словами, ця подія не має аналогів в українському контексті.
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Пілота ніхто не тримає за ґратами
Буданов називав операцію з виманювання пілота Мі-8 "першою вдалою в історії України" і висловив сподівання, що його відомство зможе масштабувати її успіх у майбутньому.
"Ми змогли знайти правильний підхід до людини, створили умови, щоб непомітно для всіх вивезти його сім'ю, і зрештою зробити так, щоб він зміг перегнати це повітряне судно з екіпажем, який не знав, що відбувається", – пояснив очільник ГУР.
Після приземлення на території України двоє інших членів екіпажу спробували втекти, й через це були знищені, попри бажання розвідки зберегти їм життя.
"Наш пілот чудово себе почуває. В нього все добре, за якийсь час з ним можна поговорити. Його ніхто не тримає за ґратами", – зазначив Буданов.
За словами розвідника, 7 вересня ГУР випустить відео, присвячене річниці створення структури. Серед іншого, в ньому йтиметься і про цю операцію. Розвідник закликає українців дочекатися виходу цього відео, щоб дізнатися ще більше подробиць та побачити на власні очі гелікоптер та його пілота.
Як іще росіяни здаються Україні
- В жовтні 2022 року три окупанти, які не хотіли жертвувати життя за імперські амбіції Путіна, здалися українським військовим, передавши також і свою БМП. Цей момент було зафіксовано на відео, а сам інцидент пройшов без будь-яких труднощів.
- Такі дії російських солдатів стали можливими завдяки закону, який Верховна Рада прийняла 1 квітня 2022 року. В ньому зазначено, що кожен загарбник, який здасться Україні разом із технікою, отримає грошову винагороду за неї. За БМП українські законодавці обіцяють $10 000, а за бойовий гелікоптер – $500 000.
- На жаль, інша подібна операція минулого року зазнала провалу. Тоді полковник ССО Роман Червінський намагався організувати посадку російського винищувача на аеродром поблизу Кропивницького. Однак пілот доповів про дії військового своєму командуванню, і, вивідавши необхідну інформацію, окупанти завдали ракетного удару по аеродрому.