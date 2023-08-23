Нашли правильный подход – Буданов о приземлении российского Ми-8 в Украине и судьбе пилота

Украина провела одну из самых успешных операций в своей истории, выманив пилота российского Ми-8 вместе с его вертолетом на нашу территорию. Его жизни ничего не угрожает, а вертолет вскоре можно будет увидеть в видео ГУР.

Глава ГУР МО рассказал некоторые подробности операции с выманиванием пилота российского вертолета Ми-8 на территорию Украины. По его словам, это событие не имеет аналогов в украинском контексте.

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Пилота никто не держит за решеткой

Буданов называл операцию по выманиванию пилота Ми-8 "первой удачной в истории Украины" и выразил надежду, что его ведомство сможет масштабировать ее успех в будущем.

"Мы смогли найти правильный подход к человеку, создали условия, чтобы незаметно для всех вывезти его семью, и наконец смогли сделать так, чтобы он перегнал это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит", – пояснил глава ГУР.

После приземления на территории Украины двое других членов экипажа попытались скрыться, и из-за этого были уничтожены, несмотря на желание разведки сохранить им жизнь.

"Наш пилот прекрасно себя чувствует. У него все хорошо, через некоторое время с ним можно поговорить. Его никто не держит за решеткой", – отметил Буданов.

По словам разведчика, 7 сентября ГУР выпустит видео, посвященное годовщине создания структуры. Среди прочего, в нем пойдет речь и об этой операции. Разведчик призывает украинцев дождаться выхода этого видео, чтобы узнать еще больше подробностей и увидеть своими глазами вертолет и его пилота.

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