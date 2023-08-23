Нашли правильный подход – Буданов о приземлении российского Ми-8 в Украине и судьбе пилота
Источник:Радио Свобода
Украина провела одну из самых успешных операций в своей истории, выманив пилота российского Ми-8 вместе с его вертолетом на нашу территорию. Его жизни ничего не угрожает, а вертолет вскоре можно будет увидеть в видео ГУР.
Глава ГУР МО рассказал некоторые подробности операции с выманиванием пилота российского вертолета Ми-8 на территорию Украины. По его словам, это событие не имеет аналогов в украинском контексте.
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Пилота никто не держит за решеткой
Буданов называл операцию по выманиванию пилота Ми-8 "первой удачной в истории Украины" и выразил надежду, что его ведомство сможет масштабировать ее успех в будущем.
"Мы смогли найти правильный подход к человеку, создали условия, чтобы незаметно для всех вывезти его семью, и наконец смогли сделать так, чтобы он перегнал это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит", – пояснил глава ГУР.
После приземления на территории Украины двое других членов экипажа попытались скрыться, и из-за этого были уничтожены, несмотря на желание разведки сохранить им жизнь.
"Наш пилот прекрасно себя чувствует. У него все хорошо, через некоторое время с ним можно поговорить. Его никто не держит за решеткой", – отметил Буданов.
По словам разведчика, 7 сентября ГУР выпустит видео, посвященное годовщине создания структуры. Среди прочего, в нем пойдет речь и об этой операции. Разведчик призывает украинцев дождаться выхода этого видео, чтобы узнать еще больше подробностей и увидеть своими глазами вертолет и его пилота.
Как еще россияне сдаются Украине
- В октябре 2022 года три кафира, не желавшие жертвовать жизнью за имперские амбиции Путина, сдались украинским военным, передав также и свою БМП. Этот момент было зафиксировано на видео, а сам инцидент прошел без всяких затруднений.
- Такие действия российских солдат стали возможны благодаря закону, который Верховная Рада приняла 1 апреля 2022 года. В нем отмечено, что каждый захватчик, который сдастся Украине вместе с техникой, получит денежное вознаграждение за нее. За БМП украинские законодатели обещают $10 000, а за боевой вертолет – $500 000.
- К сожалению, другая подобная операция в прошлом году испытала провал. Тогда полковник ССО Роман Червинский пытался организовать посадку российского истребителя на аэродром вблизи Кропивницкого. Однако пилот доложил о действиях военного своему командованию, и, узнав необходимую информацию, оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому.