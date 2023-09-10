Призовники зможуть надавати ВЛК додаткові документи про стан здоров'я на свій розсуд

Міністерство оборони України внесло зміни до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України. Згідно з ними, розширили обов'язки ВЛК.

Юрист Володимир Романчук пояснив, що чоловік призовного віку отримав можливість подати комісії медичні документи щодо стану свого здоров'я. Варто додати, що вже обговорюють ймовірність зміни щодо придатних та умовно придатних до служби.

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Які документи можна надати комісії

Надані в такий спосіб дані про стан здоров'я мають бути враховані під час формування висновку щодо придатності до військової служби та внесення до Електронної системи охорони здоров'я. Це дасть змогу особі надавати не лише інформацію, запитувану під час проходження ВЛК, а й ту, що стосується його ступеня придатності та є важливою, на його думку",

– пояснив юрист.

До речі, зміни до положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ Міноборони внесло наказом №490 від 18 серпня 2023 року. Вони передбачають методологію визначення ступеня придатності до військової служби, перелік хвороб та розширюють обов'язки ВЛК.

Згідно зі змінами, комісія визначатиме придатність людини до військової служби не лише за станом здоров'я загалом, а й за конкретною військовою спеціальністю. Наприклад, якщо кулеметник зазнав поранення та не зможе продовжувати свою роботу, то замість демобілізації його можуть перевести, наприклад, на посаду водія чи іншу.

Що показали перевірки ВЛК

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що в Україні продовжуються перевірки військово-лікарських комісій. За його словами, вже перевірили 75% і висновки свідчать про те, що фіксували багато випадків, пов'язаних з корупцією, щодо "обмежено придатних" чоловіків.

Ми зафіксували дуже багато випадків, коли через корупційну складову були видані довідки громадянам, які не мають проблем зі здоров'ям, як непридатним, а громадяни України, які мають відкриті проблеми зі здоров'ям, є діагнози, причому багаторічні діагнози, їм видали оці довідки "обмежено придатний". Це потребує врегулювання,

– підкреслив Лубінець.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини запропонував прибрати поняття "обмежено придатний". Проте, у такому випадку, громадянину можуть показати – якщо він придатний, але має певні проблеми зі здоров'ям, то може проходити службу у військах, не пов'язаних із передовою.