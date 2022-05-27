Про обмін полоненими і коридори для зерна: канцлер Австрії поговорив з Путіним
27 травня 2022 , 18:00Читать новость на русском
Канцлер Австрії Карл Нехаммер похвалився досягненнями у переговорах з Володимиром Путіним. За підсумками їхньої розмови очільник Кремля нібито пішов на незначні поступки у питанні обміну полоненими.
Як сказав сам Нехаммер, Австрія буде політично підтримувати обмін військовополоненими у будь-який час і з усіма його можливостями, передає 24 канал.
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