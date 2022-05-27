Об обмене пленными и коридорах для зерна: канцлер Австрии поговорил с Путиным

Канцлер Австрии Карл Нехаммер похвастался достижениями по переговорам с Владимиром Путиным. По итогам их разговора глава Кремля якобы пошел на незначительные уступки по вопросу обмена пленными.

Как сказал Нехаммер, Австрия будет политически поддерживать обмен военнопленными в любое время и со всеми его возможностями, передает 24 канал.

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Как прошли переговоры с Путиным

В ходе переговоров политики говорили о возможности обмена пленными и создании безопасных коридоров для экспорта через морские порты Украины.

Путин пообещал, что Международный Красный Крест будет иметь доступ к военнопленным,

– сказал Нехаммер.

Также он добавил, что на гуманитарном уровне Австрия делает все, чтобы смягчить ужасающие последствия войны России против Украины. Поэтому страна готова заботиться о тяжело раненых мирных жителях, женщинах и детях и оказывать им медицинскую помощь.

Австрия стремится найти решение вопроса об экспорте украинского урожая до того, как во многих частях мира наступит голод. По словам Нехаммера, Путин во время совместного телефонного разговора снова цинично заявил, что должны быть безопасные коридоры для экспорта через морские порты.

Заявления России поражают цинизмом

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что страна-агрессор готова предоставить гуманитарные коридоры для вывоза по морю украинского зерна, но Киев должен обеспечить разминирование портов. Однако заместитель главы МИД России не напомнил, что именно Россия и заминировала море и повлекла за собой продовольственный кризис.

Руденко также возмутился заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен о том, что Москва использует вопросы продовольственной безопасности как оружие.

Мы уже неоднократно высказывались по этому поводу. Решение продовольственной проблемы требует комплексного подхода, в частности, связанного со снятием санкционных ограничений, наложенных на российский экспорт и российские финансовые транзакции,

– добавил Руденко.

Добавим, что вероятно Москва требует снятия санкций, чтобы беспрепятственно продавать награбленное в Украине зерно. Это Руденко почему-то забыл уточнить.

Позиция Австрии по поводу войны в Украине

Из Запорожской области оккупанты вывезли уже примерно 300 тысяч тонн зерна, а из Луганщины – более 100 тысяч тонн. О воровстве продуктов, зерна и сельскохозяйственной техники сообщали и жители Херсонской и Донецкой областей. Продолжается ограбление Мелитопольского района.

По словам Нехаммера, ситуация в Украине – особенно на востоке – очень драматична. Канцлер констатировал, что существуют большие потери с обеих сторон. Нехаммер подчеркнул, что Австрия находится на стороне Украины.

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