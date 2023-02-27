Про що думав Путін: у Bloomberg проаналізували причини вторгнення в Україну

Важко зрозуміти, що про що думав Путін, адже його режим не є зразком прозорості. Але розуміти його мотиви важливо – це підказки щодо того, як може початися конфлікт на Тайвані.

Bloomberg пише, що найочевидніша причина вторгнення – Путін прагнув відновити пострадянську імперію. Мовляв, диктатор не вважає Україну "справжньою країною" і роками працює над тим, щоб повернути її в руки Росії.

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Втім, до 24 лютого 2022 року Путін жодного разу не намагався захопити всю країну. Тож, що спричинило ескалацію?

Міжнародна арена виглядала сприятливо для спроби звести рахунки з Києвом. США не здавались достатньо сильними після хаотичного виведення військ з Афганістану. Байден не був жорстким із Москвою, а закликав до "стабільних і передбачуваних" відносин з Путіним,

– йдеться у статті.

Швидкий виграш міг допомогти Путіну уникнути реакції Заходу

Путін вважав, що залежна від російського газу Європа не посміє протистояти йому в розпал зими. Німеччина мала новий уряд на чолі з соціал-демократичною партією, історично дружньою до Росії; Франція наближалася до президентських виборів. "Навіть Байден хвилювався, що напад Росії може спровокувати трансатлантичний розбрат, а не єдність.

Якби Путін зміг – як він вірив, – швидко виграти війну, можливо, він міг би знищити незалежну Україну, не викликавши сильної міжнародної реакції,

– припустили автори.

Однак, Путін міг наважитись на вторгнення і тому, що зрозумів, що його політика щодо України на межі провалу.

"У підсумку, Путін зіткнувся з Україною, яка наближалася до Заходу, відмовляючись піддатися тиску Росії та зміцнюючись у військовому відношенні", – наголосили автори.

Поразка Путіна є показовою

Ба більше, багато розрахунків Путіна виявились абсолютно хибними. Військова перевага Росії – не така значна, як він собі уявляв.

Війна, якої очікував Путін, не була війною, яку він отримав. Проте його помилка є показовою, – резюмує Bloomberg.

Подібна динаміка може відображатися у рішенні Китаю вторгнутися на Тайвань. Як стверджують журналісти, ймовірність застосування сили проти Тайваню буде найвищою, коли президент Сі Цзіньпін прийде до висновку, що військовий баланс в Азії зараз на користь Пекіна, і що у Китаю закінчуються інші варіанти отримати те, що він хоче.

Мовляв, амбітних диктаторів, які відчувають, що втрачають авторитет і силу, слід боятись. І саме це може статись в Азії найближчим часом.

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