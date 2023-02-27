О чем думал Путин: в Bloomberg проанализировали причины вторжения в Украину

Трудно понять, что о чем думал Путин, ведь его режим не образец прозрачности. Но понимать его мотивы важно – это подсказки о том, как может начаться конфликт на Тайване.

Bloomberg пишет, что наиболее очевидная причина вторжения – Путин стремился восстановить постсоветскую империю. Мол, диктатор не считает Украину "настоящей страной" и годами работает над тем, чтобы вернуть ее в руки России.

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Впрочем, до 24 февраля 2022 года Путин ни разу не пытался захватить всю страну. Итак, что же привело к эскалации?

Международная арена выглядела благоприятно для попытки свести счеты с Киевом. США не казались достаточно сильными после хаотического вывода войск из Афганистана. Байден не был жестким с Москвой, а призывал к "стабильным и предсказуемым" отношениям с Путиным,

– говорится в статье.

Быстрый выигрыш мог помочь Путину избежать реакции Запада

Путин считал, что зависимая от российского газа Европа не посмеет противостоять ему в разгар зимы. Германия имела новое правительство во главе с социал-демократической партией, исторически дружественной России; Франция близилась к президентским выборам. Даже Байден волновался, что нападение России может спровоцировать трансатлантический раздор, а не единство.

Если бы Путин смог – как он верил – быстро выиграть войну, возможно, он мог бы уничтожить независимую Украину, не вызвав сильной международной реакции,

– допустили авторы.

Однако Путин мог решиться на вторжение и потому, что понял, что его политика в отношении Украины на грани провала.

"В итоге, Путин столкнулся с Украиной, которая приближается к Западу, отказываясь поддаться давлению России и укрепляясь в военном отношении", – подчеркнули авторы.

Поражение Путина показательно

Более того, многие расчеты Путина оказались абсолютно ошибочными. Военное преимущество России – не столь значительно, как он себе представлял.

Война, ожидаемая Путин, не была войной, которую он получил. Однако его ошибка показательна, – резюмирует Bloomberg.

Подобная динамика может отображаться в решении Китая вторгнуться в Тайвань. Как утверждают журналисты, вероятность применения силы против Тайваня будет самой высокой, когда президент Си Цзиньпин придет к выводу, что военный баланс в Азии сейчас в пользу Пекина и что у Китая заканчиваются другие варианты получить то, что он хочет.

Мол, амбициозных диктаторов, чувствующих, что теряют авторитет и силу, следует бояться. И именно это может произойти в Азии в ближайшее время.

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