Проблема сортування сміття: у Херсоні набирають обертів екоекскурсії

У Херсоні деякі родини сортують сміття роками, до відповідних дій намагаються привчити дітей. У місті навіть проводять екоекскурсії, де навчають правильному поводженню з відходами.

Жителька Херсона Тетяна Голованова зізналася, що в її сім'ї сміття сортують вже понад 2 роки. Жінка вважає, що діти мають бути свідомими в майбутньому, тому привела сина з донькою на екоекскурсію у сортувальний центр.

Зверніть увагу Унікальний проєкт: в Україні розробили онлайн-гру, яка вчить сортувати сміття

Мета екскурсії – навчити поводитися зі сміттям

Місцевий сортувальний центр працює в місті продовж чотирьох місяців. Там перебирають понад 40 видів відходів, а також розповідають як:

робити толерантні до довкілля закупи;

правильно прощатися зі сміттям.

Звичні речі можна легко замінити на природні. Наприклад, є мочалка, яку роблять із люфи – овочу, який вирощують на Херсонщині. Місцеві пояснили, що відповідна альтернатива подобається багатьом, а дехто навіть акцентував на "шовковистості" рук після її використання.

Читайте також У школах на Закарпатті хочуть запровадити уроки сортування відходів

На її вирощування потрібні грунт, вода, сонце та праця – жодних відходів, шкідливих для довкілля, не буде.

Проблема сміття для Херсона досі гостра

Дехто з городян правила сортування вже втілює на практиці. Сміття приносять на сортування.

Люди приносять вторинну сировину – відсортовану або все разом. На столах це можна впорядкувати. Також співробітники, менеджери, вони допомагають сортувати, якщо хтось прийшов перший раз,

– розповів комерційний директор Віталій Ковба.

Відсортований непотріб відправляють на перероблювання або утилізацію. Проте більшість херсонського сміття все ж потрапляє на полігон за містом. Щодня туди вивозять кількасот тонн відходів. Тому проблема сміття для міста досить гостра.

У Херсоні проводять екскурсії з сортування відходів: дивіться відео

У сортувальному центрі також додали, що найбільший запит є саме на сімейні екскурсії з сортування відходів.

Екоекскурсії всього декілька місяців і вона постійно набирає обертів. Дедалі більше з'являється місцевих, які хочуть зробити свою планету чистішою.