Закрили понад 30 років тому: у Росії заговорили про відновлення проєкту літака Як-141

У Росії хочуть відновити проєкт літака Як-141. Його закрили понад 30 років тому.

Росіяни вже досить давно мріють про власний проєкт літака вертикального злету. Для цього можуть бути використані ще радянські напрацювання.

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Реанімувати проєкт Як-141

Російські пропагандистські ресурси пишуть про те, що компанія "Яковлєв" начебто "готова повернутись до проєкту зі створення літака вертикального злету та посадки 5-го покоління".

Саме ця компанія в радянські часи займалось палубними літаками вертикального злету та посадки, які стояли на озброєнні або ж призначались для Росії. Вони згадали про Як-36 (котрий так і залишився на етапі демонстратора технологій), Як-38 (єдиний серійний тип радянських бойових літаків вертикального злету та посадки) і Як-141 (перспективний проєкт, який був закритий у 1992 році через нестачу ресурсів).

До цього росіяни згадували про цей проєкт єдиний раз – у 2019 році. Тоді мова йшла саме про реанімацію проєкту Як-141. Технологічно він є саме проєктом радянських часів.

Що це за проєкт

Особливість Як-141 полягала в тому, що це був надзвуковий літак вертикального злету й посадки. Робота над цим літаком стартувала ще у 1972 році, але перший політ першого дослідного екземпляра відбувся лише у 1987 році, а перша посадка на палубу авіаносного корабля відбулась лише у 1991 році.

Передбачалось, що Як-141 має увійти до складу авіагруп усіх авіаносних крейсерів. Усього було збудовано два дослідні екземпляри цього літака. Один з яких розбився восени 1991 року під час випробувань, а в 1992 році проєкт Як-141 був остаточно закритий.

Характеристики Як-141: