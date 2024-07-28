Закрыли более 30 лет назад: в России заговорили о восстановлении проекта самолета Як-141

В России хотят восстановить проект самолета Як-141. Его закрыли более 30 лет назад.

Россияне уже достаточно давно мечтают о собственном проекте самолета вертикального взлета. Для этого могут быть использованы еще советские наработки.

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Реанимировать проект Як-141

Российские пропагандистские ресурсы пишут о том, что компания "Яковлев" якобы "готова вернуться к проекту по созданию самолета вертикального взлета и посадки 5-го поколения".

Именно эта компания в советские времена занималось палубными самолетами вертикального взлета и посадки, которые стояли на вооружении или предназначались для России. Они вспомнили о Як-36 (который так и остался на этапе демонстратора технологий), Як-38 (единственный серийный тип советских боевых самолетов вертикального взлета и посадки) и Як-141 (перспективный проект, который был закрыт в 1992 году из-за недостатка ресурсов).

До этого россияне упоминали об этом проекте единственный раз – в 2019 году. Тогда речь шла именно о реанимации проекта Як-141. Технологически он является именно проектом советских времен.

Что это за проект

Особенность Як-141 заключалась в том, что это был сверхзвуковой самолет вертикального взлета и посадки. Работа над этим самолетом стартовала еще в 1972 году, но первый полет первого опытного экземпляра состоялся только в 1987 году, а первая посадка на палубу авианесущего корабля состоялась только в 1991 году.

Предполагалось, что Як-141 должен войти в состав авиагрупп всех авианесущих крейсеров. Всего было построено два опытных экземпляра этого самолета. Один из которых разбился осенью 1991 года во время испытаний, а в 1992 году проект Як-141 был окончательно закрыт.

Характеристики Як-141: