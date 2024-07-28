Украинские военные могли уничтожить истребитель и повредить еще один самолет во время удара по аэродрому Саки. Там базируется 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк российского войска.

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Это подтверждают спутниковые снимки

Силы обороны Украины уничтожили истребитель Су-30СМ во время этой атаки. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки. Кроме этого, еще один самолет мог получить повреждения от обломков. В частности, на снимках можно заметить подтекание топлива.

Всего по данным исследователей, по состоянию на 23 июля на аэродроме Саки базировались 9 самолетов Су-24, еще 5 Су-30СМ, три Су-30СМ2 из которых один не рабочий и еще один Су-30.



Спутниковый снимок аэродрома Саки после удара

После этого удара рашисты жаловались, что разведку мог осуществлять разведывательный самолет RC-135, и также признали, что не успеют построить укрытия.



Спутниковый снимок аэродрома с самолетом

Россия продолжает терять самолеты даже без помощи наших военных. В частности, известно, что в Волгоградской области упал истребитель Су-34. Предварительная причина падения – техническая неисправность.