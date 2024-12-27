Так, первым "засветился" истребитель-бомбардировщик JH-XX, производством которого, вероятно, занимается Chengdu Aircraft Industry Group. Позже над Шэньяном был замечен чистый истребитель из новой генерации китайских боевых самолетов J-36. Его разрабатывает Shenyang Aircraft Corporation, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Что известно о J-36

По данным аналитиков, у J-36 нет вертикального стабилизатора. Благодаря этой особенности он более малозаметен, чем другие истребители.

J-36 очевидно меньше и легче JH-XX, на что указывает обычное трехточечное шасси с одинарными колесами. У этого самолета традиционная схема с двумя двигателями, а все вооружение должно быть размещено во внутренних отсеках.

Издание Defense Express считает, что имеющиеся кадры J-36 не исключают вероятности, что он может быть дроном.

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