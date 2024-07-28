В ночь на 27 июля дроны ГУР атаковали три аэродрома России, НПЗ и бомбардировщик. Президент Финляндии Александар Стубб отреагировал на то, что на этот раз дроны добрались и до Оленьи, которая меньше чем в 200 километрах от границы с его страной.

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Война приближается

По словам Стубба, в связи с поражением российского аэродрома он провел переговоры с премьером Финляндии Петтери Орпо и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

Основной месседж заключается в том, что у нас нет причин для беспокойства в Финляндии. Мы держим ситуацию под контролем и способны реагировать,

– отметил президент.

Он также считает, что финны должны привыкнуть к тому, что война приблизится к их границам. По его словам, Украина должна использовать все средства, чтобы выиграть эту войну. Стубб подчеркнул, что это предусматривает различные удары.