Партизаны отслеживают перемещение десятков танков в Санкт-Петербург. Они рассказали, что заметили перемещение колонны российских танков Т-90М "Прорыв" из района Сертолово в Санкт-Петербург.

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Враг перебрасывает резервы

Россияне несут существенные потери в полномасштабной войне России против Украины, поэтому пытаются их перекрыть подтягиванием резервов.

Номера грузовых платформ партизаны отслеживают в режиме онлайн вместе с ВСУ.

Очередная партия российской бронетехники вскоре снова окажется кучей ржавого металлолома, как это было и раньше,

– говорится в сообщении.

Активисты движения "Атеш" отметили, что передали информацию в Силы обороны Украины.

Координаты: 59.915909, 30.411352.

Перемещение танков в России: смотрите видео

Защитники Украины продолжают наносить немалые потери российской армии. Так, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1180 захватчиков.

Общие потери личного состава уже превысили более 570 тысяч вражеских солдат.