Партизани відстежують переміщення десятків танків до Санкт-Петербурга. Вони розповіли, що помітили переміщення колони російських танків Т-90М "Прорив" із району Сертолово до Санкт-Петербурга.

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Ворог перекидає резерви

Росіяни зазнають суттєвих втрат у повномасштабній війні Росії проти України, тож намагаються їх перекрити підтягуванням резервів.

Номери вантажних платформ партизани відстежують в режимі онлайн разом із ЗСУ.

Чергова партія російської бронетехніки незабаром знову виявиться купою іржавого металобрухту, як це було й раніше,

– мовиться в повідомленні.

Активісти руху "Атеш" зазначили, що передали інформацію в Сили оборони України.

Координати: 59.915909, 30.411352.

Переміщення танків у Росії: дивіться відео

Захисники України продовжують завдавати чималих втрат російській армії. Так, протягом минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1180 загарбників.

Загальні втрати особового складу вже перевищили понад 570 тисяч ворожих солдат.