Офіс генпрокурора розсекретить матеріали справ про Іловайську трагедію

Ірина Венедіктова зустрілася з рідними військових, які загинули та зникли в Іловайську в 2014 році. Вона пообіцяла розсекретити матеріали проваджень щодо цих трагічних подій й наголосила, що суспільство має знати правду.

Зустріч відбулася 5 серпня. У її ході сторони обговорили стан досудового розслідування у кримінальному провадженні та результати судових експертиз.

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Генпрокурорка зазначила, що рідні загиблих, полонених та зниклих безвісти бійців роками чекають справедливості. Адже наближаються вже сьомі роковини Іловайської трагедії. Саме тому в прокуратурі вирішили зустрітися з ними, аби "подивитися один одному в очі" та розповісти про хід розслідування.

Покарання всіх винних є тією обов'язковою сатисфакцією, без якої неможлива довіра суспільства до органів правопорядку,

– підкреслила Венедіктова.

Подробиці про розслідування розсекретять

В Офісі генпрокурора розповіли, що наразі події в Іловайську розслідують по 2 напрямах. Мовиться про організацію вторгнення з боку Росії та віроломне вбивство українських військових. Крім цього, правоохоронці перевіряють обставини можливого недбалого ставлення до служби з боку керівництва АТО.

Слідчі допитали вже понад 900 потерпілих та свідків, дослідили понад 1 600 бойових документів. 70 із 300 томів кримінального провадження є секретними.

Венедіктова анонсувала, що матеріали кримінального провадження щодо подій в Іловайську планують розсекретити. СБУ вже спрямувала відповідні клопотання до Генштабу ЗСУ та інших органів. Інформацію про ці трагічні події та фотокопії цих матеріалів мають намір розмістити на офіційному вебсайті Офісу генпрокурора. Для цього зараз працюють над його вдосконаленням

Іловайський котел: що сталося у 2014 році

Місто Іловайськ розташоване за 40 кілометрів від Донецька. 10 серпня 2014 року українські герої почали операцію з його звільнення.

Після того, як українські сили пішли в наступ, Росія відправила на Донбас 8 батальйонно-тактичних груп кадрових російських військових.

Сили ворога переважали в 17 разів. Українські військові опинилися в кільці противника. Путін запропонував їм вийти без зброї так званими "зеленими коридорами".

Зранку 29 серпня колони українців почали вихід із Іловайська. Попри домовленості, їх підступно розстріляли російські військові.

Згідно з даними за 2017 рік, у цих боях загинуло 366 українських бійців, ще 429 – отримали поранення, 300 – потрапили у полон.

Що відомо про Іловайську трагедію: дивіться відео