Офис генпрокурора рассекретит материалы дел об Иловайской трагедии
Источник:телеграм-канал Офиса генпрокурора
Ирина Венедиктова встретилась с родными военных, которые погибли и пропали в Иловайске в 2014 году. Она пообещала рассекретить материалы производств по этим трагическим событиям и подчеркнула, что общество должно знать правду.
Встреча состоялась 5 августа. В ее ходе стороны обсудили состояние досудебного расследования в уголовном производстве и результаты судебных экспертиз.
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Генпрокурор отметила, что родные погибших, пленных и пропавших без вести бойцов годами ждут справедливости. Ведь приближается уже седьмая годовщина Иловайской трагедии. Именно поэтому в прокуратуре решили встретиться с ними, чтобы "посмотреть друг другу в глаза" и рассказать о ходе расследования.
Наказание всех виновных является той обязательной сатисфакцией, без которой невозможно доверие общества к органам правопорядка,
– подчеркнула Венедиктова.
Подробности о расследовании рассекретят
В Офисе генпрокурора рассказали, что сейчас события в Иловайске расследуют по 2 направлениям. Речь идет об организации вторжения со стороны России и вероломном убийстве украинских военных. Кроме этого, правоохранители проверяют обстоятельства возможного халатного отношения к службе со стороны руководства АТО.Справка. Следователи допросили уже более 900 потерпевших и свидетелей, исследовали более 1 600 боевых документов. 70 из 300 томов уголовного производства являются секретными.
Венедиктова анонсировала, что материалы уголовного производства по событиям в Иловайске планируют рассекретить. СБУ уже направила соответствующие ходатайства в Генштаб ВСУ и другие органы. Информацию об этих трагических событиях и фотокопии этих материалов намерены разместить на официальном сайте Офиса генпрокурора. Для этого сейчас работают над его совершенствованием
Иловайский котел: что произошло в 2014 году
- Город Иловайск расположен в 40 километрах от Донецка. 10 августа 2014 года украинские герои начали операцию по его освобождению.
- После того, как украинские силы пошли в наступление, Россия отправила на Донбасс 8 батальйонно-тактических групп кадровых российских военных.
- Силы врага преобладали в 17 раз. Украинские военные оказались в кольце противника. Путин предложил им выйти без оружия так называемыми "зелеными коридорами".
- Утром 29 августа колонны украинцев начали выход из Иловайска. Несмотря на договоренности, их коварно расстреляли российские военные.
- Согласно данным за 2017 год, в этих боях погибли 366 украинских бойцов, еще 429 получили ранения, 300 – попали в плен.
Что известно об Иловайской трагедии: смотрите видео