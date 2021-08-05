Офис генпрокурора рассекретит материалы дел об Иловайской трагедии

Ирина Венедиктова встретилась с родными военных, которые погибли и пропали в Иловайске в 2014 году. Она пообещала рассекретить материалы производств по этим трагическим событиям и подчеркнула, что общество должно знать правду.

Встреча состоялась 5 августа. В ее ходе стороны обсудили состояние досудебного расследования в уголовном производстве и результаты судебных экспертиз.

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Генпрокурор отметила, что родные погибших, пленных и пропавших без вести бойцов годами ждут справедливости. Ведь приближается уже седьмая годовщина Иловайской трагедии. Именно поэтому в прокуратуре решили встретиться с ними, чтобы "посмотреть друг другу в глаза" и рассказать о ходе расследования.

Наказание всех виновных является той обязательной сатисфакцией, без которой невозможно доверие общества к органам правопорядка,

– подчеркнула Венедиктова.

Подробности о расследовании рассекретят

В Офисе генпрокурора рассказали, что сейчас события в Иловайске расследуют по 2 направлениям. Речь идет об организации вторжения со стороны России и вероломном убийстве украинских военных. Кроме этого, правоохранители проверяют обстоятельства возможного халатного отношения к службе со стороны руководства АТО.

. Следователи допросили уже более 900 потерпевших и свидетелей, исследовали более 1 600 боевых документов. 70 из 300 томов уголовного производства являются секретными.

Венедиктова анонсировала, что материалы уголовного производства по событиям в Иловайске планируют рассекретить. СБУ уже направила соответствующие ходатайства в Генштаб ВСУ и другие органы. Информацию об этих трагических событиях и фотокопии этих материалов намерены разместить на официальном сайте Офиса генпрокурора. Для этого сейчас работают над его совершенствованием

Иловайский котел: что произошло в 2014 году

Город Иловайск расположен в 40 километрах от Донецка. 10 августа 2014 года украинские герои начали операцию по его освобождению.

После того, как украинские силы пошли в наступление, Россия отправила на Донбасс 8 батальйонно-тактических групп кадровых российских военных.

Силы врага преобладали в 17 раз. Украинские военные оказались в кольце противника. Путин предложил им выйти без оружия так называемыми "зелеными коридорами".

Утром 29 августа колонны украинцев начали выход из Иловайска. Несмотря на договоренности, их коварно расстреляли российские военные.

Согласно данным за 2017 год, в этих боях погибли 366 украинских бойцов, еще 429 получили ранения, 300 – попали в плен.

Что известно об Иловайской трагедии: смотрите видео