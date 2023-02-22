Розвідка Британії проаналізувала виступ Путіна: Лондон закликає переглянути рішення щодо ДСНО

Російській диктатор Владімір Путін під час свого послання до парламенту 21 лютого зберігав войовничий тон і не оголосив заходів, які могли б "вивести Росію з глухого кута на полі бою".

Про це повідомили в Міноборони Британії, посилаючись на дані розвідки. Там зазначили, що Путін продовжував войовничий тон, якого дотримувався у своїх промовах упродовж останніх шести місяців.

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Британська розвідка назвала два неефектні меседжі Путіна

Британські розвідники наголосили, що 21 лютого Путін чітко заявив, що має намір продовжувати війну проти України, а також охарактеризував західні еліти як такі, що "стали символом тотальної безпринципної брехні" і призупинив участь Росії у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

У Міноборони Британії також додали, що очільник Кремля продовжує подавати суперечливий наратив про екзистенційну боротьбу, водночас наполягаючи, що в Росії нібито "все гаразд і йде за планом".

"Це робить обидва меседжі неефективними", – наголосили британському Міноборони.

Британія закликає Путіна переглянути рішення щодо ДСНО

Уряд Великої Британії закликає Владіміра Путіна відмовитися від свого "необдуманого" рішення вийти з ДСНО.

Ми сподіваємося, що Путін зможе переглянути своє необдумане рішення призупинити участь Росії в Новому договорі про СНО,

– сказав речник британського прем'єр-міністра Ріші Сунака.

У Лондоні наголосили, що контроль над озброєннями є життєво важливим для безпеки нашої планети, і це ще один приклад того, як Путін ставить під загрозу глобальну безпеку заради політичної вигоди.

Реакція Польщі на рішення Путіна

, що 21 лютого під час свого виступу Путін оголосив, що Росія призупиняє свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

Генеральний консул Польщі Адріан Кубіцький назвав рішення Путіна щодо припинення участі у ДСНО "невдалим кроком назад".

Це символічний крок Путіна, сказав Кубіцький, додавши, що польська розвідка спостерігатиме, чи збільшить Росія свій ядерний потенціал.

Кубіцький також повідомив, що очікується, що президент США Джо Байден і президент Польщі Анджей Дуда обговорять створення постійної бази НАТО в Польщі, особливо з огляду на майбутній саміт НАТО.

Кубіцький наголосив, що створення бази також посилить безпеку в Східній Європі, яка стала більш важливою частиною НАТО, враховуючи її близькість до війни в Україні. Також він додав, що це буде сигналом Путіну.

"Путін вирішив вторгнутися, щоб довести, що Захід найслабший з огляду на наші внутрішні дискусії, але ми довели, що він неправий", – додав він.