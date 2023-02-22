Так, міністр закордонних Габріелюс Ландсбергіс наголосив, що Росію перемагають українці, а не НАТО. Про це інформує 24 Канал.

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Як глава МЗС Литви висміяв Путіна

Глава МЗС Литви, яка, до речі, є членом НАТО, підкреслив, що Північноатлантичний Альянс не перебуває у стані війни з Росією.

НАТО навіть не розпочинало спеціальну військову операцію проти Росії. Росію б'ють українці, а не НАТО. Це стає незручним для деяких людей, і це видно,

– написав міністр.

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Чергова заява бункерного лідера

Російський диктатор під час виступу перед федеральними зборами 21 лютого вкотре заявив, що його держава-агресорка нібито воює з НАТО. Путін поскаржився, що нібито проти Росії активно використовується військовий потенціал та можливості практично всіх основних країн Альянсу.