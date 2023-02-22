Так, министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис подчеркнул, что Россию побеждают украинцы, а не НАТО. Об этом сообщает 24 Канал.

Читайте также Сравнили с трупом: В ISW показали, как на речь Путина отреагировали российские "лидеры мнений"

Как глава МИД Литвы высмеял Путина

Глава МИД Литвы, которая, кстати, является членом НАТО, подчеркнул, что Североатлантический Альянс не находится в состоянии войны с Россией.

НАТО даже не начинала специальную военную операцию против России. Россию бьют украинцы, а не НАТО. Это становится неудобным для некоторых людей, и это видно,

– написал министр.

К теме Кашлял и цитировал Третий рейх: главные тезисы выступления Путина перед федеральным собранием

Очередное заявление бункерного лидера

Российский диктатор во время выступления перед федеральным собранием 21 февраля еще раз заявил, что его государство-агрессор якобы воюет с НАТО. Путин посетовал, что против России будто бы активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран Альянса.