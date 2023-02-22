Разведка Британии проанализировала речь Путина: Лондон призывает пересмотреть решение по ДСНВ

Российский диктатор Владимир Путин во время своего послания в парламент 21 февраля сохранял воинственный тон и не объявил мер, которые могли бы "вывести Россию из тупика на поле боя".

Об этом сообщили в Минобороны Британии, ссылаясь на данные разведки. Там отметили, что Путин продолжал воинственный тон, соблюдаемый в своих речах на протяжении последних шести месяцев.

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Британская разведка назвала два неэффективных месседжа Путина

Британские разведчики подчеркнули, что 21 февраля Путин четко заявил, что намерен продолжать войну против Украины, а также охарактеризовал западные элиты как "ставшие символом тотальной беспринципной лжи" и приостановил участие России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

В минобороны Британии также добавили, что глава Кремля продолжает подавать противоречивый нарратив об экзистенциальной борьбе, в то же время настаивая, что в России якобы "все хорошо и идет по плану".

"Это делает оба месседжа неэффективными", – подчеркнули британскому Минобороны.

Британия призывает Путина пересмотреть решение по ДСНО

Правительство Великобритании призывает Владимира Путина отказаться от своего "необдуманного" решения выйти из ДСНВ.

Мы надеемся, что Путин сможет пересмотреть свое необдуманное решение приостановить участие России в Новом договоре о СНВ.

– сказал спикер британского премьер-министра Риши Сунака.

В Лондоне подчеркнули, что контроль над вооружениями жизненно важен для безопасности нашей планеты, и это еще один пример того, как Путин ставит под угрозу глобальную безопасность ради политической выгоды.

Реакция Польши на решение Путина

, что 21 февраля во время своего выступления Путин объявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Генеральный консул Польши Адриан Кубицкий назвал решение Путина о прекращении участия в ДСНО "неудачным шагом назад".

Это символический шаг Путина, сказал Кубицкий, добавив, что польская разведка будет наблюдать, увеличит ли Россия свой ядерный потенциал.

Кубицкий также сообщил, что ожидается, что президент США Джо Байден и президент Польши Анджей Дуда обсудят создание постоянной базы НАТО в Польше, особенно с учетом предстоящего саммита НАТО.

Кубицкий подчеркнул, что создание базы также усилит безопасность в Восточной Европе, которая стала более важной частью НАТО с учетом ее близости к войне в Украине. Также он добавил, что это будет сигнал Путина.

"Путин решил вторгнуться, чтобы доказать, что Запад самый слабый из-за наших внутренних дискуссий, но мы доказали, что он неправ", - добавил он.