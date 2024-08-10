Борис Джонсон прокоментував події у Курській області

Світові лідери досить стримано висловлюються про прорив кордону на Курщині. Утім, всі, хто виступив із заявами, визнали: Україна може сама вирішувати, що робити.

Західні ЗМІ вказують, що для Росії й особисто для Путіна події в Курській області стали несподіванкою та приниженням. Москва може перекинути резерви, але тоді послабить свої позиції на Донбасі.

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Що Борис Джонсон сказав про бої у Курській області

Ні в кого не повинно бути жодних сумнівів, що українці цілком виправдано атакують російські війська, які збираються в самій Росії. Українці повинні захищати всю українську територію. Вони продовжують героїчно захищати Україну – і росіянам немає кого звинувачувати, окрім Путіна,

– написав він у соцмережі Х.

Інші заяви від західних лідерів стосовно Курської області

У Білому домі заявили, що Вашингтон поки що не готовий давати офіційних коментарів, але США підтримують зв'язок з українськими колегами. За словами Кірбі, ЗСУ використовують західну зброю в тій зоні, "де ми раніше казали, що вони можуть використовувати зброю США для транскордонних ударів. Кінцева мета тут – допомогти Україні захистити себе, і ми просто подивимося, що про це скаже Україна".

Право України на самозахист не обмежується її територією – так прокоментували ситуацію в Німеччині.

У Франції вважають, що бої тривають успішно.

А речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано сказав: згідно з міжнародним правом, Україна "має законне право захищатися, в тому числі завдаючи ударів по агресору на його території".