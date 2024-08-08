У Міноборони Франції стверджують, що "прорив" кордону у Курській області "має певний частковий успіх". А у німецькому Бундестазі побажали удачі тим, хто здійснює операцію у російському регіоні.

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Що сказали у Франції про події у Курській області

Міноборони Франції стверджує, що операцію у Курській області нібито проводять ЗСУ, хоча Генштаб та офіційний Київ не робили жодних заяв з цього приводу.

Наступ Збройних сил України у Курській області, завдяки ефекту несподіванки та протистоянню менш підготовленим силам, аніж на східному фронті, схоже, має певний початковий успіх,

– пишуть у французькому міністерстві.



Карта воєнних дій в Україні і прикордонних російських територіях / Фото Міноборони Франції

Там також зазначили, що ця атака може змусити армію Росії залучати туди сили з інших ділянок фронту і таким чином послаблювати локальний тиск на тих ділянках, де в України досі відчували труднощі.

Міноборони Франції зазначає, що обидві сторони завдають удари у глибину одне одному у Курській області. А українські сили продовжують бити по летовищах та енергетичній інфраструктурі Росії.

Як прокоментували події у Росії у Німеччині

Глава комітету німецького парламенту з питань оборони Маркус Фабер, представник Вільної демократичної партії Німеччини, у соцмережі Х написав, що вважає нібито наступ ЗСУ на Курську область Росії легітимним і таким, що може схилити Кремль до припинення війни проти України.

Коли одна держава нападає на сусідню, її територія також перетворюється на зону бойових дій. Тому атака України в бік Курська є цілком легітимною і має військовий сенс. Вона змушує Росію вивести війська зі сходу,

– зазначив він.

Німецький депутат підкреслив, що ця операція показує російському населенню, що "загарбницька війна їхнього диктатора зачіпає і їх, а не лише українців". Тому в їхніх інтересах має бути припинення цієї війни.

"Ми можемо лише побажати українським захисникам успіхів, зокрема під Курськом. Що успішнішими вони будуть, то швидше Кремль зрозуміє, що в Україні йому нічого не світить. Це і тільки це може привести до переосмислення з боку агресора", – написав Фабер.

Він також зазначив, що не вважає проблемою можливе використання німецької зброї в бойових діях у Курській області Росії.