Про це заявила американська науковиця, яка досліджує питання війни Росії в Україні, Джейд Мак-Глінн. Вона вважає, що це доволі успішний крок.

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"Прорив" на Курщині – успішна політична стратегія

Мак-Глінн зауважила, що "прорив" у Курській області як політична стратегія дуже успішна.

"Що стосується військової стратегії, я залишаюся трохи спантеличеною, але як політична стратегія вона була дуже успішною", – сказала експертка.

Науковиця також додала, що події на Курщині показали слабкість Росії.

Це ще раз свідчить про те, що "червоні лінії" Путіна – це лише слова, і що Росія не така сильна, як декому здається,

– зауважила Мак-Глінн.

У The Guardian також зауважили, що експерти переважно скептично сприймали цінність "прориву" у Курській області. Усе значно змінилося, як тільки вони побачили "прогрес на місці".

"Це відбулося в той час, коли Київ відчуває зростальний тиск на фронті на Донбасі", – зауважили у виданні.

Водночас у США побоюються, що Росія може помститися Заходу за те, що Україна нібито використовує надану зброю на російській території. Особливо, росіяни переймаються, що під час "прориву" в Курській області можуть бути застосовані винищувачі F-16.