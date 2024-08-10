Об этом заявила американская ученая, которая исследует вопрос войны России в Украине, Джейд Мак-Глинн. Она считает, что это довольно успешный шаг.

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"Прорыв" на Курщине – успешная политическая стратегия

Мак-Глинн отметила, что "прорыв" в Курской области как политическая стратегия очень успешна.

"Что касается военной стратегии, я остаюсь немного озадаченной, но как политическая стратегия она была очень успешной", – сказала эксперт.

Ученая также добавила, что события в Курской области показали слабость России.

Это еще раз свидетельствует о том, что "красные линии" Путина – это лишь слова, и что Россия не такая сильная, как некоторым кажется,

– отметила Мак-Глинн.

В The Guardian также отметили, что эксперты преимущественно скептически воспринимали ценность "прорыва" в Курской области. Все значительно изменилось, как только они увидели "прогресс на месте".

"Это произошло в то время, когда Киев испытывает растущее давление на фронте на Донбассе", – отметили в издании.

В то же время в США опасаются, что Россия может отомстить Западу за то, что Украина якобы использует предоставленное оружие на российской территории. Особенно, россияне переживают, что во время "прорыва" в Курской области могут быть применены истребители F-16.