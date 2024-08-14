"Був жорсткий ліміт тих, хто знав про план": NYT розповіли про підготовку до операції на Курщині

Операція в Курській області триває уже понад тиждень. У виданні розповіли, що від прикордонного поста "Суджа" залишились лише руїни, бродячі собаки та покинуті митні декларації.

Російські військові поспішно покинули позиції під натиском українських сил, які безперешкодно прорвали кордон. У виданні розповіли, що українська бронетехніка безперешкодно прорвала кордон, прикриваючи потік піхоти.

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Яке значення для України має операція на Курщині

На контрольно-пропускному пункті український військовий помахав силам, що проїжджали повз. Тим часом начальник Генштабу Росії кілька днів тому заявив, що атаку було відбито. На кордоні розкидані уламки: рештки російських солдатів, кульові гільзи та скинуті бронежилети.

Проникнення на російську територію стало важливим моментом у війні України з Росією. На початку війни Україна завдала ударів гелікоптерним штурмом через кордон і регулярно бомбардувала російські нафтопереробні заводи та аеродроми безпілотниками. Два менші попередні вторгнення груп російських добровольців закінчилися швидким відступом.

До минулого тижня українські війська не вторгались в Росію. ЗСУ прорвали кордон і просунулись на десятки кілометрів углиб Росії, захопивши понад два десятки населених пунктів.

Я радий їхати на танку в Росію, і це краще, ніж коли вони їздили танками в нашу країну,

– розповів один український військовий.

Не вся техніка витримала. Журналісти бачили, як бортові платформи тягнули в Україну пошкоджені MaxxPro. На дорогах зруйновані будинки від російських авіаударів, а навколо здіймаються клуби диму.

"Для України багато ризиків. Наступ має на меті змусити Росію відвернути війська від запеклої боротьби на Донбасі та отримати важіль впливу на мирних переговорах, хоча такі переговори не заплановані" – зазначає видання.

Як починалася операція в Курській області

Владімір Путін пообіцяв, що напад не вплине на його позицію на переговорах. Сили Росії продовжують завдавати ударів по українських військових на сході, навіть попри те, що росіяни відбивають наступ на Курську область. Українські бронеколони, що просуваються в Росію, є значним поворотом у війні.

Українські війська прорвали кордон у вівторок 6 серпня після раптової атаки, яка розпочалася з розмінування шляхів. За ними йшла бронетехніка, яка проривала оборону молодих солдатів строкової служби та прикордонників.

Напад на прикордонний пост "Суджа" залишив за собою сцену руїн всього за кілька сотень кілометрів на південь від Москви. ЗСУ зайшли на територію Росії на кілька десятків кілометрів.

У понеділок українські військові витягували мертвих російських солдатів, поміщаючи їх у мішки для трупів. Застава не була готова до танкового та артилерійського штурму.

Україна готувалася таємно. Літнє листя в лісах ховало техніку, а солдати ночували в покинутих будинках. Лише в останній момент старшим офіцерам повідомили про наступ, а рядові солдати дізналися напередодні.

Ідея про те, що ми дійсно зайдемо на територію Росії, здавалася неймовірною,

– сказав полковник.

Стратегія полягала в швидкому прориві оборони на кордоні та маневруванні на дорогах, щоб блокувати російські контратаки та використовувати переваги ландшафту.

"Це удар по авторитету Росії, яка представляє себе імперією-переможницею. Але ми створили буферну зону всередині цієї країни", – зазначив підполковник.

Яку роль зіграла секретність

Минулого року, після провалу контрнаступу на півдні України, науково-дослідний інститут вивчав успішні військові операції. Експерти знайшли, що мовчання політичного керівництва сприяє досягненню цілей. Цього тижня українські чиновники кілька днів утримувалися від офіційного визнання вторгнення в Росію.

Ділитися деталями, коментувати та хвалитися доречно лише після завершення операції,

– зазначив військовий експерт Іван Киричевський.

На кордоні секретність мала свою ціну. Не маючи змоги попередити місцевих жителів, Україна змушена була евакуювати 20 000 осіб після російських бомбардувань прикордонних сіл.

44-річна Наталія В'яліна з українського села Хотин, яка евакуювалась після бомбардування, схвалила стратегію України, хоча і була змушена покинути свій дім.

"Нехай вони спробують бути окупованими, загарбаними, почути, як плачуть діти в бомбосховищах, побачити, як страждають старі", – сказала вона.

За кілька сотень метрів усередині Росії дорога всіяна вирвами від мінометів. Дорожній знак, що вказує напрямок, покритий осколками, а вибухи знищили блакитний лист російського прикордонного стовпа.

Плями крові на підлозі та розкидані бинти свідчать про програний бій російських солдатів. У залі паспортного контролю прогримів вибух, плоскі екрани звисають з даху на дротах, а узбіччя всіяні незібраними рублями.