Фонтан б'є на кілька поверхів: епічні кадри прориву водогону в Києві

У Києві 6 травня прорвало водогін. Мешканців приголомшив струмінь води, який підіймався у небо на висоту у кілька поверхів.

Про епічний прорив водогону розповіли самі користувачі мережі, передає 24 Канал. Вони ще й активно викладають фото та відео з місця події. Будемо відвертими, ми самі шоковані цим видовищем.

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Справжній фонтан посеред міста

Як зазначають очевидці, прорив водогону стався на Великій Васильківській. Струмінь води надзвичайно потужний і нагадує гейзер, але не гарячий. І хоч уточнень щодо температури води немає, судячи зі світлин і відео можна припустити, що вона холодна.

У Києві прорвало водогін: дивіться відео

Один з роликів, знятий у громадському транспорті, дозволив нам почути реакцію містян на прорив:

Прорвало трубу, жахіття, – бідкаються жіночки;

І вода полетіла, – каже маленький хлопчик.

Інші хлопчаки сперечалися між тим, чи це потоп, чи це пара накрила багатоповерхівку у місті.

Потужний струмінь води підіймається на висоту кількох поверхів: дивіться відео

Місцева влада поки не коментує ситуацію. Також не з'являлося дописів про прорив водогону на столичному водоканалі.

Очевидці знімають на відео потужний фонтан посеред Києва: дивіться відео

Потужний струмінь води не припиняє бити з-під землі: дивіться відео

У Києві посеред міста виник фонтан після прориву водогону: дивіться відео

Пошкодження водогону локалізували

Про це о 13:12 розповіли у КМВА. За даними місцевої влади, пошкодження сталося у трубопроводі з високим тиском близько 11:10 під час гідравлічних випробовувань тепломережі у зоні обслуговування ТЕЦ-5.

Внаслідок прориву утворилося провалля площею 1,5 на 1,5 метра. Його вже загородили. За наявною інформацією, минулося без постраждалих. У КМВА зауважили, що тепломережа сягає 300 міліметрів у діаметрі, а ввели її в експлуатацію ще у 1982 році.

Після повідомлення про витік подачу води перекрили, а також локалізували пошкодження. Цим зайнялася аварійна бригада "Київтеплоенерго". Крім того, розпочали підготовку до ремонтних робіт. На місце прориву прибула спецтехніка, а також оперативний персонал.

Зауважимо, що Київ та околиці потерпали від підняття рівня води у Дніпрі. Як зазначили у КМВА, станом на 10:00 6 травня ситуація трішки ускладнилася.

Рівень водопілля зріс

Біля моста "Метро" рівень води у річці Дніпро становить 9 308 сантиметрів за Балтійською системою висот. Якщо порівнювати з попереднім днем, то рівень водопілля зріс на 5 сантиметрів.

Динаміка підйому та зниження показників повені на річці Дніпро в межах міста Київ залежить від роботи Київської та Канівської ГЕС. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано,

– зазначив глава КМВА Сергій Попко.

Що стосується рівня небезпеки гідрологічних явищ, то він все ще перший, жовтий. Відомо, що утримується затоплення заплави шаром близько 50 сантиметрів. Усе ще підтоплені заплавні території: острови у парках "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, а також приватні ділянки у районах Осокорків.