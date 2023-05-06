Фонтан бьет выше многоэтажек: эпические кадры прорыва водопровода в Киеве

В Киеве 6 мая прорвало водопровод. Жителей ошеломила струя воды, которая поднималась в небо на высоту в несколько этажей.

Об эпическом прорыве водопровода рассказали сами пользователи сети, передает 24 Канал. Они еще и активно выкладывают фото и видео с места происшествия. Будем откровенны, мы сами шокированы этим зрелищем.

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Настоящий фонтан посреди города

Как отмечают очевидцы, прорыв водопровода произошел на Большой Васильковской. Струя воды чрезвычайно мощная и напоминающая гейзер, но не горячий. И хоть уточнений по поводу температуры воды нет, судя по фотографиям и видео можно предположить, что она холодная.

В Киеве прорвало водопровод: смотрите видео

Один из роликов, снятый в общественном транспорте, позволил нам услышать реакцию горожан на прорыв:

Прорвало трубу, ужас, – жалуются женщины;

И вода улетела, – говорит маленький мальчик.

Другие мальчишки спорили между тем, это потоп или пара накрыла многоэтажку в городе.

Мощная струя воды поднимается на высоту нескольких этажей: смотрите видео

Местные власти пока не комментируют ситуацию. Также не появлялось сообщений о прорыве водопровода на столичном водоканале.

Очевидцы снимают на видео мощный фонтан посреди Киева: смотрите видео

Мощная струя воды не перестает бить из-под земли: смотрите видео

В Киеве посреди города возник фонтан после прорыва водопровода: смотрите видео

Отметим, что Киев и окрестности страдали от повышения уровня воды в Днепре. Как отметили в КГВА, по состоянию на 10:00 6 мая ситуация немного усложнилась.

Уровень половодья вырос

У моста "Метро" уровень воды в реке Днепр составляет 9 308 сантиметров по Балтийской системе высот. Если сравнивать с предыдущим днем, то уровень половодья вырос на 5 сантиметров.

Динамика подъема и снижения показателей наводнения на реке Днепр в пределах города зависит от работы Киевской и Каневской ГЭС. Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы,

– отметил глава КМВА Сергей Попко.

Что касается уровня опасности гидрологических явлений, то он все еще первый, желтый. Известно, что удерживается затопление поймы слоем около 50 сантиметров. Все еще подтопленные пойменные территории: острова в парках "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, а также частные участки в районах Осокорков.