Вони не дали повторити Гостомель у Василькові, – мама "Джуса" розповіла про боротьбу сина

29 серпня, відбулося прощання із легендарним українським льотчиком "Джусом". Мама загиблого пілота розповіла, як її син у перші дні повнасштабного вторгнення став на захист України.

М️ама відомого українського льотчика "Джуса", який загинув внаслідок авіатрощі на Житомирщині, розповіла про перші дні повномасштабної війни свого сина. За її словами, бригада Андрія Пільщикова не дала повторити гостомельський сценарій у Василькові.

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З перших секунд був у вирі подій

Пані Лілія зазначила, що її син був готовий до війни і з перших днів боронив державу. Спочатку він став на захист України як піхотинець – захищав базу у Василькові, а вже потім отримав дозволи на польоти.

Він з перших секунд був у бригаді. Вони в перші дні самі приймали рішення. Вони не дали повторитися у Василькові Гостомелю. Далі вони вже там відновились на польотах і пішла вже льотна робота. Перші хлопці злетіли, забрали літаки, а далі вже вони захищали землю, щоб ворог не підібрався до Києва,

– сказала жінка.

Мама "Джуса" розповіла, що її син дуже хотів, щоб українська авіація була "на рівні, як у Штатах". Тому важливо після його смерті не забувати про військові потреби України. Зокрема, й про F-16, якими так сильно марив Андрій Пільщиков.

У Києві попрощалися із легендарним пілотом