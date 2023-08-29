Они не дали повторить Гостомель в Василькове, – мама "Джуса" рассказала о борьбе сына

29 августа состоялось прощание с легендарным украинским летчиком "Джусом". Мама погибшего пилота рассказала, как ее сын в первые дни полного вторжения стал на защиту Украины.

М️ама известного украинского летчика "Джуса", погибшего в результате авиатрощи на Житомирщине, рассказала о первых днях полномасштабной войны своего сына По ее словам, бригада Андрея Пильщикова не дала повторить гостомельский сценарий в Василькове.

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С первых секунд был в водовороте событий

Лилия отметила, что ее сын был готов к войне и с первых дней защищал государство. Сначала он стал на защиту Украины как пехотинец – защищал базу в Василькове, а потом получил разрешения на полеты.

Он с первых секунд был в бригаде. Они в первые дни сами принимали решение. Они не дали повториться в Василькове Гостомеля. Дальше они уже там восстановились на полетах и пошла летная работа. Первые ребята взлетели, забрали самолеты, а дальше они защищали землю, чтобы враг не подобрался в Киев,

– сказала женщина.

Мама "Джуса" рассказала, что ее сын очень хотел, чтобы украинская авиация была "на уровне, как в Штатах". Поэтому важно после его смерти не забывать о военных нуждах Украины. В частности, и о F-16, которыми так сильно грезил Андрей Пильщиков.

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