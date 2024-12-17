Прості речі, що неймовірно покращують життя: в БФ "Доступ" розповіли, як підтримують військових

За 2024 рік БФ "Доступ" реалізував низку важливих проєктів: побудував інклюзивну вбиральню для військових, створив гардероб у медичному закладі та зробив тисячі копій документів для військовослужбовців.

Директорка та засновниця Благодійного Фонду "Доступ" Марія Кравченко в ефірі 24 Каналу розповіла, що цього року вдалося реалізувати кілька масштабних проєктів. Зокрема, завершено створення інклюзивної вбиральні для військовослужбовців, які проходять військово-лікарську комісію (ВЛК) в одному з медичних закладів Києва. Організовано кімнати відпочинку для тих, хто змушений очікувати прийом у лікаря по кілька годин.

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Тепер військові можуть чекати на прийом у комфортних умовах, а не в задушливих коридорах.

Ми створили повністю інклюзивний туалет з нуля. І тепер військові можуть зробити дуже прості людські дії з повагою до них. Також ми продовжуємо ксерити документи. За цей рік ми перетнули позначку півмільйона копій документів для військових. Організували гардероб, який тепер допомагає військовим залишити свої речі і ходити до лікарів без чогось важкого,

– розповіла Марія Кравченко.

Фонд активно залучає нових волонтерів, адже їхня допомога потрібна завжди. За майже два роки діяльності до команди долучилося понад 150 волонтерів.



"Я часто кажу, що це терапевтично. Дві-три години ви можете присвятити на те, щоб зробити щось корисне. Можна написати нам на сторінку в інстаграмі, і ми розкажемо детальніше. Можна буде прийти відксерити документи або зробити каву для тих, хто хоче випити чогось гарячого", – пояснила директорка Благодійного Фонду.

Що військові цінують найбільше

"Мабуть, туалет, тому що дуже багато людей звертає на це увагу", – зазначила Кравченко.

Вона пояснила, що в Україні існує серйозна проблема з доступністю вбиралень. Тож створення таких просторів є нагальною потребою.

Туалет має велику кількість перешкод – пороги, сходинки, які людям із пораненнями, з ампутацією, на кріслі колісному дуже важко долати. Я запам'ятала, як один із захисників, який повернувся із полону, у своєму інтерв’ю сказав, що 70% гідності людини – це просто нормально сходити до вбиральні,

– пригадала Марія Кравченко.



Вона додала, що коли фонд лише починав працювати, то команда ініціативників працювала у Дніпрі, згодом у Полтаві та Львові. Благодійники сподіваються, що в багатьох містах з’являться такі команди. Вони готові навчити всьому, що знають, поділитися всіма секретами, історіями і порадами для того, щоб більше було команд, які допомагають на місці військовослужбовцям.





Я мрію про те, щоб ми відновили власне новий осередок "Доступу" саме у Львові. Військові потребують допомоги. Вони не лише відзначають, що ми зробили якийсь інклюзивний простір. Сама присутність волонтерів, людей, з якими можна поспілкуватися і поділитися тим, що тобі наболіло, – це допомагає розвантажитись у цьому непростому шляху, який потрібно здолати, коли проходиш військово-лікарську комісію,

– пояснила Марія.

Які плани на 2025 рік

У новому році фонд планує розширити діяльність та створити осередки в інших містах. Одним із головних завдань залишається будівництво нових інклюзивних вбиралень для військових.

"Треба більше створювати доступних інклюзивних просторів, допомогти з навігацією в декількох лікувальних закладах, оскільки це такі дуже прості речі, які ми можемо зробити. Якщо будуть бізнеси, які готові створювати інклюзивні вбиральні разом із нами і використовувати нашу експертизу, то ми б хотіли продовжувати будувати їх. Бо це про людське ставлення до тих, хто віддає своє здоров'я за те, щоби ми мали можливість жити та працювати у вільній Україні", – підкреслила Кравченко.