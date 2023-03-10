Росія вважає, що людей можна тримати в таборах, – Подоляк про протести в Грузії

Кілька днів в Грузії тривають протести, мітингувальники вимагають відкликати законопроєкт про "іноагентів". Вони виступили проти російських орієнтирів, які для них малює грузинський уряд.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він переконаний, що протести в Грузії свідчать, що грузини не збираються миритися з тим тупиковим шляхом для держави, який пропонує Росія.

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В грузинських мітингах російські пропагандисти, звісно ж, знайшли український слід, про який почали говорити безперестанку на своєму телебаченні.

Подоляк відповів, що Україна точно має стосунок до всього, що зараз відбувається у світі, адже світ перебудовується. Росія це розуміє і панічно боїться. Україна справді стала суб'єктною країною та показує приклад, як поводити себе в різних ситуаціях.

Тому що ми абсолютно точно фіксуємо ключову позицію для цього історичного моменту: Росію треба перестати боятися, по-перше, і, по-друге, треба перестати слухати Росію,

– додав політик.

Росія пропонує тупиковий шлях

За словами Подоляка, події в грузинському парламенті щонайменше видаються дивними. Адже країна має історію кривавих взаємин з Росією, яка захоплювала території, вбивала грузинів.

А тепер грузинський уряд копіює все, що Росія робила на внутрішньому ринку щодо контролю цього внутрішнього ринку. Тобто намагається позбавити людей права на свободу, права на дискусію, права на демократичний діалог.

Подоляк наголосив, що такий шлях тупиковий. Для всіх країн очевидно, що Росія програє в будь-якому випадку, як у війні, так і цивілізаційно.

Цей шлях вона пропонувала Україні, Молдові, тепер пропонує Грузії. Тобто росіяни хочуть зупинити бажання людей жити так, як вони хочуть, жити вільно, мати можливість мандрувати світом, вести дискусії, бути незгодними з урядом, якщо ці уряди пропонують щось не зовсім зрозуміле.

Тобто Росія щиро вважає, що можна людей тримати в таборах,

– зауважив радник глави ОПУ.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитись відео

Грузія перед вибором

Подоляк переконаний, що закон про "іноагентів" – це не питання навіть самого закону, це свідчить, що грузинський уряд панікує і починає просто мавпувати все, що є в Росії. А це абсолютно трагедійний шлях.

Крім того, у суспільства Грузії є й інші вимоги, хоч вони не настільки консолідовані, однак вони стосуються протесту проти шляху, який малює для них Росія.

Політик підкреслив, що західні партнери чітко дали зрозуміти Грузії: "Або ви калькуєте все, що робить Росія і тоді ви не можете претендувати на вступ до Європейського Союзу, до НАТО та інших колективних органів європейської спільноти, або ви все ж таки дотримуєтеся тих цінностей, за які, наприклад, Україна сьогодні платить вкрай високу ціну".

Протести в Грузії: перші результати