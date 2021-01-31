Протести на підтримку Навального: у Росії почали масово затримувати людей – фото, відео

У російських містах 31 січня поновились протести на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Мітингувальники вийшли на вулиці вимагають звільнення політика.
Джерело: 24 канал
Ще до початку мітингів на протестувальників вже чекали ОМОНівці.
До теми Снігові бої та сутички біля СІЗО: як Росія протестувала за Навального – фото, відео
Москва
Цього разу мітингувальники почали збиратися на Чистих ставках. Саме там силовики ОМОНу і почали затримувати людей. За словами очевидців, силовики на власний розсуд зупиняють і затримують перехожих, не пояснюючи причин. Загалом у Москві затримали понад 27 людей.
Також у столиці Росії закрили вихід зі станції метро "Пушкінська" на Пушкінську площу. Її повністю оточили силовики.
Перші затримання в Росії / Фото "МБХ медиа", "Медуза"
Санкт-Петербург
Протестувальники у Петербурзі збиралися біля будівлі Театру юного глядача. Загалом на протест прийшли 400 – 500 людей. Правоохоронці затримували протестувальників з плакатами.
Протести у Петербурзі / Фото "МБХ медиа", "Медуза"
Челябінськ
У Челябінську силовики били людей кийками та затримують активістів. ОМОНівці намагалися не пустити натовп на Проспект Леніна. Для розгону протестувальників навіть залучили спецназ.
Протести у Челябінську / Фото "Медуза"
Хабаровськ
У Хабаровську на акції в підтримку Олексія Навального в центрі міста зібралися кілька десятків людей. Однак силовики одразу ж почали затримувати їх. До автозаків потрапили не лише протестувальники, але й журналісти.
Владивосток
У Владивостоці кілька десятків учасників акції зібралися в центрі міста. Щоправда, акція тривала лише півтори години. Звісно, і там не минулося без затримань.
Пізніше люди вийшли на лід Японського моря. Протестувальники водили хороводи й скандували: "Путін – злодій", "аквадискотека", "Свободу Навальному!". Кілька співробітників ОМОН також зійшли з берега, щоб розігнати людей.
Правозахисники повідомляють, що ОМОНівці затримали понад 100 людей.
Протестувальники у Владивостоці вийшли на лід Японського моря: дивіться відео
Іркутськ
В Іркутську акція протесту зібрала приблизно 300 людей. Їх оточили силовики. Пізніше співробітники міліції все ж пропустили натовп, учасники акції прийшли до будівлі обласного уряду.
Жінка літнього віку під час протесту кричала силовиків за те, що вони затримали її сина. Згодом її забрала швидка.
В Іркутську жінку забрала швидка: дивіться відео
Затримання в Іркутську: дивіться відео
Кемерово
А от у Кемерові влада вирішила грати на випередження і завчасно перегородила місце збору учасників акції. Причиною цьому стало нібито прибирання снігу. Найближчі магазини, аптеки та салони зв'язку закриті.
У Кемерові перегородили місце збору учасників акції / Фото "Сибирь. МБХ медиа"
Новосибірськ
У Новосибірську на вулиці вийшли майже 2 000 людей. Активістів переслідували силовики на автозаках.
Протести у Новосибірську: дивіться відео
Єкатеринбург
В Єкатеринбурзі силовики затримали чоловіка за те, що він встромив у землю плакат адресований Володимиру Путіну. У ньому мовилося "Пора провести обшуки у голові президента".
Загалом на акцію протесту вийшли понад 7 000 осіб. Цікаво, що ще минулого тижня їх було 5 000. Очевидці повідомили, що протестувальники відступили від бійців ОМОН на лід.
Силовики РФ жорстоко затримали пенсіонерку: дивіться відео
Росія знову вийшла на протест: дивіться відео
У Росії поновилися протести: дивіться відеоЗверніть увагу! За даними правозахисників, силовики у Росії затримали 519 осіб, з них 110 – у Владивостоці.
Чому в Росії відбуваються протести?Річ у тім, що Навального затримали одразу після прильоту до Росії. Перед тим він лікувався у Німеччині від отруєння "Новачком". Опозиціонера взяли під варту та хочуть змінити його умовний термін у справі "Ів-Роше" на реальний. Людей це обурило, тому вони вийшли на протести.
Протести в Росії: головне
- Протести у російських містах спалахнули 23 січня. Тоді на вулиці вийшло понад 100 тисяч росіян. Епіцентр подій зосередився у Москві.
- Силовики затримували людей та навіть били їх. У результаті затримали понад 3,8 тисячі протестувальників.
- Натомість демонстранти відповідали ОМОНівцям сніжками.
- Люди навіть прийшли до СІЗО, де утримують Навального, вимагаючи його звільнення. Згодом сутички із силовиками виникли й там.