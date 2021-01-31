Протести на підтримку Навального: у Росії почали масово затримувати людей – фото, відео

У російських містах 31 січня поновились протести на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Мітингувальники вийшли на вулиці вимагають звільнення політика.

Джерело: 24 канал

Ще до початку мітингів на протестувальників вже чекали ОМОНівці.

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Москва

Цього разу мітингувальники почали збиратися на Чистих ставках. Саме там силовики ОМОНу і почали затримувати людей. За словами очевидців, силовики на власний розсуд зупиняють і затримують перехожих, не пояснюючи причин. Загалом у Москві затримали понад 27 людей.

Також у столиці Росії закрили вихід зі станції метро "Пушкінська" на Пушкінську площу. Її повністю оточили силовики.

Перші затримання в Росії / Фото "МБХ медиа", "Медуза"

Санкт-Петербург

Протестувальники у Петербурзі збиралися біля будівлі Театру юного глядача. Загалом на протест прийшли 400 – 500 людей. Правоохоронці затримували протестувальників з плакатами.

Протести у Петербурзі / Фото "МБХ медиа", "Медуза"

Челябінськ

У Челябінську силовики били людей кийками та затримують активістів. ОМОНівці намагалися не пустити натовп на Проспект Леніна. Для розгону протестувальників навіть залучили спецназ.

Протести у Челябінську / Фото "Медуза"

Хабаровськ

У Хабаровську на акції в підтримку Олексія Навального в центрі міста зібралися кілька десятків людей. Однак силовики одразу ж почали затримувати їх. До автозаків потрапили не лише протестувальники, але й журналісти.

Владивосток

У Владивостоці кілька десятків учасників акції зібралися в центрі міста. Щоправда, акція тривала лише півтори години. Звісно, і там не минулося без затримань.

Пізніше люди вийшли на лід Японського моря. Протестувальники водили хороводи й скандували: "Путін – злодій", "аквадискотека", "Свободу Навальному!". Кілька співробітників ОМОН також зійшли з берега, щоб розігнати людей.

Правозахисники повідомляють, що ОМОНівці затримали понад 100 людей.

Протестувальники у Владивостоці вийшли на лід Японського моря: дивіться відео

Іркутськ

В Іркутську акція протесту зібрала приблизно 300 людей. Їх оточили силовики. Пізніше співробітники міліції все ж пропустили натовп, учасники акції прийшли до будівлі обласного уряду.

Жінка літнього віку під час протесту кричала силовиків за те, що вони затримали її сина. Згодом її забрала швидка.

В Іркутську жінку забрала швидка: дивіться відео

Затримання в Іркутську: дивіться відео

Кемерово

А от у Кемерові влада вирішила грати на випередження і завчасно перегородила місце збору учасників акції. Причиною цьому стало нібито прибирання снігу. Найближчі магазини, аптеки та салони зв'язку закриті.



У Кемерові перегородили місце збору учасників акції / Фото "Сибирь. МБХ медиа"

Новосибірськ

У Новосибірську на вулиці вийшли майже 2 000 людей. Активістів переслідували силовики на автозаках.

Протести у Новосибірську: дивіться відео

Єкатеринбург

В Єкатеринбурзі силовики затримали чоловіка за те, що він встромив у землю плакат адресований Володимиру Путіну. У ньому мовилося "Пора провести обшуки у голові президента".

Загалом на акцію протесту вийшли понад 7 000 осіб. Цікаво, що ще минулого тижня їх було 5 000. Очевидці повідомили, що протестувальники відступили від бійців ОМОН на лід.

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Росія знову вийшла на протест: дивіться відео

У Росії поновилися протести: дивіться відео

Чому в Росії відбуваються протести? Річ у тім, що Навального затримали одразу після прильоту до Росії. Перед тим він лікувався у Німеччині від отруєння "Новачком". Опозиціонера взяли під варту та хочуть змінити його умовний термін у справі "Ів-Роше" на реальний. Людей це обурило, тому вони вийшли на протести.

Протести в Росії: головне

Протести у російських містах спалахнули 23 січня. Тоді на вулиці вийшло понад 100 тисяч росіян. Епіцентр подій зосередився у Москві.

Силовики затримували людей та навіть били їх. У результаті затримали понад 3,8 тисячі протестувальників.

Натомість демонстранти відповідали ОМОНівцям сніжками.

Люди навіть прийшли до СІЗО, де утримують Навального, вимагаючи його звільнення. Згодом сутички із силовиками виникли й там.

За даними правозахисників, силовики у Росії затримали 519 осіб, з них 110 – у Владивостоці.