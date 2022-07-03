Грає роль приниженого, – дослідник пропаганди пояснив психологічну гру Путіна

Російська пропаганда націлена більше на самих росіян. Сам Путін грає свою психологічну гру – поль приниженого і одночасно того, хто принижує. Цим він і подобається багатьом людям не лише в Росії, а й за кордоном.

Про це 24 каналу пояснив дослідник пропаганди та британський журналіст Пітер Померанцев. Він каже, що психологічна гра Путіна полягає у пропаганді росіян і людей, за її межами.

До теми Путін знайшов країну, яка виконує роль слуги

За його словами, лідер Кремля грає дуже сильне відчуття приниження.

Пітер Померанцев помітив, що Путін у свої пропаганді то каже, що його принизили, то такий собі "Петро великий", який інших принижує.

Адже самих росіян все життя принижували. Тому Путін і грає роль приниженого, і одночасно з цим показує, як він може інших принижувати. Росіянам це дуже приємно психологічно,

– пояснив експерт.

Дослідник пропаганди зауважив, що це дуже близько багатьом людям навіть в Європі чи США.

"Всі, хто почувають себе приниженими і хочуть інших ображати, їх тягне до Путіна, їм приємно це чути. Його естетика для них позитивна. В Америці є відсоток населення, кому подобається Путін та такі авторитарні лідери", – додав Пітер Померанцев.

До слова, нещодавно Борис Джонсон заявив, що Володимир Путін є прикладом токсичної маскулінності. На його думку. якби російський диктатор був жінкою, війни б не було.

Крім того, Путіна тролили й на саміті "Великої сімки", пропонуючи роздягнутися та сісти на коня.

Відео до теми – Бунт в Росії, – Жданов каже, що солдати відмовляються воювати