"Подачка" від Путіна: як у Кремлі готуються до псевдовиборів

У Кремлі прийняли постанову, згідно з якою жителі тимчасово окупованих територій України, які мають паспорти країни-агресора, зможуть взяти участь у виборах до Держдуми. Ми розібралися, що отримає Росія та якою має бути реакція України.

Москва заявляє, що власники російських паспортів в тих частинах східної України, які контролюються підтримуваними Росією сепаратистами, зможуть голосувати онлайн на майбутніх парламентських виборах депутатів російської Держдуми, які пройдуть 19 вересня 2021 року.

До теми Тиск на Київ: навіщо Путіну бойовики на виборах у Держдуму РФ

Згідно з постановою, прийнятою Центральною виборчою комісією РФ 20 липня, жителі з російськими паспортами, які проживають в підконтрольних сепаратистам районах Луганської та Донецької областей України, можуть зареєструватися на російському порталі державних послуг, підтвердити обліковий запис і проголосувати онлайн, якщо вони хочуть взяти участь у виборах.

Чи можливо зупинити роздачу російських паспортів?

Кремль це робить для того, щоб отримати додаткові голоси на виборах в Держдуму. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов. За його словами, таких паспортів вже 630 тисяч. Також посадовець наголосив, що паспортизація населення Донецької і Луганської областей порушує Мінські угоди.

Політолог Володимир Фесенко каже, що це спосіб впливу на внутрішню ситуацію, щоб було більше людей з російськими паспортами на території України.

Роздача паспортів, каже експерт, відбувається не тільки для жителів ОРДЛО. У Росії внесли зміни до законодавства та готові видавати за спрощеною процедурою паспорти всім громадянам України. Аналогічна ситуація з паспортизацією була у Криму та Грузії.

На території України свого часу роздавали паспорти не лише Росія, а й Угорщина та Румунія, додає експерт. За його словами, Кремль може використати це як привід для застосування сили проти України під виглядом традиційної практики – "захисту російських громадян".

На Донбасі можливість голосувати потрібна як і "подачка" проросійсько-налаштованим жителям цих регіонів, мовляв: "Так, ми не можемо вас прийняти у склад Росії з низки причини, але, фактично, ми можемо вас індивідуально інтегрувати в російський політично-правовий простір",

– додав Фесенко.

"Це вплив на внутрішню ситуацію в ОРДЛО і така "нагорода" для тих, хто підтримує Росію на цих територіях", – додав він.

Привладна партія Російської Федерації "Единая Россия" використає "нових громадян", зокрема, й для того, щоб набрати додаткові голоси. Таким чином збільшиться результат в "путінської партії" та партії "Справедливая Россия". До останньої приєднався письменник Захар Прилєпін, якого у грудні 2015 року призначили "радником" ватажка "ДНР" Захарченка.

Захар Прилеєпін Був "заступником командира" одного з батальйонів угруповання "ДНР". У 2017 році СБУ навіть відкрила проти нього кримінальне провадження за статтями "участь у діяльності терористичної організації" та "фінансування тероризму".

" Це така прихована непряма анексія"

Директор Центру політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко каже, що на процес паспортизації Україна вплинути не може, адже ці території – неконтрольовані. Але це необхідно використовувати у переговорних процесах.

За його словами, українська позиція делегації на переговорах в ТГК має бути більш жорстка. Україна має демонструвати, що Росія порушує Мінські домовленості фактично, анексуючи ці території.

Це така прихована й непряма анексія. Якщо це буде продовжуватися, треба заявляти, що Мінські домовленості виконувати неможливо в політичній частині. Єдине, що можливо – припинення вогню. Неможливо організувати перехідні вибори на території, де третина чи половина мешканців буде з російськими паспортами,

– каже політолог.

Володимир Фесенко / Фото – UATV

Фесенко зазначає, що це треба, можливо, навіть зафіксувати на законодавчому рівні України, щоб люди з паспортами країни-агресора не могли брати участь у виборчому процесі України.

Не тільки у парламентських чи президентських, а й у місцевих виборах також. Взагалі, на мій погляд, це треба заборонити всередині України, крім, можливо, випадків з діаспорою,

– додав політолог.

"Також треба наголошувати, що масова роздача російських паспортів на окупованих територіях означає, що Росія є стороною конфлікту – вона бере на себе відповідальність за дії і за подальший розвиток ситуації на цих території. Тобто, це опосередкована ознака окупації цих територій", – вважає він.

Професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду “Демократичні ініціативи” Олексій Гарань наголошує, що голосування онлайн в умовах російської окупації – шлях до фальсифікації. Адже проконтролювати, скільки людей проголосувало насправді та як буде неможливо.

Але головне тут – це скільки, адже Москва хоче отримати якусь цифру та показати: "Ось бачите, скільки людей не просто отримало російські паспорти, а ще й беруть участь у виборах до Держдуми". Це технічний процес, який має політичне значення,

– каже професор.

"Окупанти створюють умови для паспортизації"

Існує більш глобальна проблема, яка повністю розкриває наміри Москви –насильницька паспортизація. Це те, що в міжнародному праві повністю підпадає під класифікацію дій окупанта, який намагається анексувати певну територію.

Олексій Гарань зазначає, що "очевидно, що на тимчасово окуповних територіях України є люди, які хочуть отримати російський паспорт, але є значна кількість людей, яка хоче мати український паспорт і бути у складі України". Однак, проросійські окупанти створюють умови, щоб жителі цих територій отримували російські паспорти.

Якщо маєш цей паспорт – будеш працювати, будеш мати доступ до медичного обслуговування, до прйому твоїх дітей, до прийому до ВНЗ й так далі. Так само проводилася в Криму кампанія по заміні українських номерів на місцеви машинах, де навіть після окупації дуже багато людей їздили на українських номерах. Їх просто змусили поміняти,

– каже експерт.

Звичний сценарій Кремля

Науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" наголошує, що факт того, що росіяни проводять насильницьку паспортизацію говорить про те, що виконувати Мінські домовленості у Кремлі не збираються та намагаються їх підірвати. Україні це дає козир, щоб заявити на міжнародній арені, що вимоги мають бути направлені до Росії і санкції не можна пом'якшувати, каже експерт.

Професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань / Фото – "Демократичні ініціативи"

Олексій Гарань каже, що Москва роздавала паспорти в Південній Осетії та Абхазії, створюючи штучно умови для агресії. Паспортизація на Донбасі говорить про те, що агресор діє у звичному для себе режимі.

Є люди, які побігли отримувати цей паспорт з метою, що вони отримають якісь російські пільги, але багато людей вимушені були отримати, бо інакше вони підпадуть під репресії. Йдеться навіть не про фізичні, а, наприклад, про звільнення з роботи,

– каже професор.

Фонд "Демократичні ініціативи" проводив опитування серед українців, як вони ставляться до людей, які опинилися на окупованій території та не виїхали до України. За словами Олексія Гараня, опитування показало, що українці не вважають людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях зрадниками.

Вони є заручниками обставин. Тобто, ми маємо розуміти, що частина може виїхати в Україну, інша частина не може, у когось є батьки, хворі члени родини, вони не можуть перебратися. Тому ці люди стали заручниками, а Росія це використовує. Нам про це треба говорити на міжнародній арені, щоб розвінчувати російську позицію,

– додав експерт.

Кремль має інтерес до війни

У 2019 президент Росії Володимир Путін підписав указ, що спрощує видачу російських паспортів жителям Донецької та Луганської областей. Це викликало різку критику з боку Києва і західних урядів, які звинуватили Москву в спробах подальшої дестабілізації ситуації на сході України.

24 квітня 2020 року очільник РФ також підписав закон, який звільняє від сплати мита за російський паспорт жителів непідконтрольних українському уряду частин Донецької та Луганської областей.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Дім" прокоментував російську паспортизацію на окупованому Донбасі. За словами Зеленського, не можна ділити людей за паспортом – потрібно розуміти, що бувають вимушені заходи. Він пояснив, що співчуває таким людям.

Також гарант заявив, що 90% успіху в питанні повернення тимчасово окупованих територій Донбасу і встановлення миру в Україні залежить від очільника Росії Володимира Путіна.

"Путін грається війною як тумблером"

Володимир Фесенко зазначає, що припинення вогню залежить від двох сторін. Українська сторона готова на це, що стало очевидним, зокрема, минулого року. Однак, протилежна сторона не хоче цього робити.

Путін грається війною як тумблером. Він може припиняти на певний час вогонь, а може його відновлювати. 90% – це умовна цифра. Йдеться про те, що визначальним чином це залежить переважно від Росії,

– зазначив політолог.

Фесенко наголошує, що "може будь-хто: Порошенко, Зеленський чи хто інший намагатися припини війну, але припинити війну одна сторона не може". Теоретично, каже експерт, одна сторона може виграти війну. Однак, у нинішній ситуації різниця потенціалів: військових і економічних не на користь України. Тому, військовим шляхом звільнити ці території ми не можемо, додає політолог.

Виграти війну теоретично можливо, якщо у Росії буде величезна внутрішня криза. Тоді можна скористатися моментом та звільнити Донбас та Крим, але для цього теж потрібна певна готовність,

– зазначив Фесенко.

Олексій Гарань зазначає, що Україна готова обговорювати компроміси та можливість. Однак, мета російського очільника – залишити окуповані території, як постійний елемент тиску на Україну. У Кремлі, каже експерт, формально можуть погодитися, що ці території – частина України, але будуть робити так, щоб контролювалися вони Росією.

Умовно кажучи, щоб Кремль все контролював, але відповідальність понесла Україна, як фінансову, так і політичну. Тому, треба продовжувати санкції, міжнародний опір та посилювати українську армію,

– додав професор.