На саміті БРІКС кремлівський диктатор Владімір Путін заявив про бажання створити нову "єдину валюту" для розрахунків групи країн, яка замінить долар. Водночас міністр фінансів ПАР не сприйняв серйозно слова російського узурпатора.

Створення "спільної валюти" передбачає заснування центрального банку, а це спричинить втрату незалежності у монетарній політиці. Одіозне рішення Путіна 24 Каналу прокоментував грузинський політолог Гела Васадзе.

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"Щодо "єдиної валюти" не все так однозначно, адже кожний говорить про те, що у нього болить. У Путіна дуже сильно болить питання щодо валютних розрахунків, адже він дуже люто й активно закликав до відмови від долара", – мовив грузинський політолог.

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Продають папірці

На тлі масових антиросійських санкцій Індія і Росія здійснюють розрахунки в рупіях за нафту. Завдяки тому, що росіяни продають нафту в рупіях у них їх накопичилося дуже багато. Але неочікуваність така, що Центробанк Індії забороняє міняти рупії на долари.

Тобто отримати долари за рупії не вийде. У результаті Росія опинилася у цікавому положенні – на рупії росіяни можуть купити індійські короткострокові чи довгострокові обов'язки, за які також отримають рупії. От і все, що потрібно знати про їх відмову від долара,

– зазначив Васадзе.

У цілому країнам, які купують сировину у Росії достатньо вигідно торгувати своєю валютою. Купив реальні енергоносії, а продав або свої товари, або просто папірці.

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