На саммите БРИКС кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о желании создать новую "единую валюту" для расчетов группы стран, которая заменит доллар. В то же время, министр финансов ЮАР не воспринял серьезно слова российского узурпатора.

Создание "общей валюты" предполагает учреждение центрального банка, а это приведет к потере независимости в монетарной политике. Одиозное решение Путина 24 Каналу прокомментировал грузинский политолог Гела Васадзе.

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"Относительно "единой валюты" не все так однозначно, ведь каждый говорит о том, что у него болит. У Путина очень сильно болит вопрос относительно валютных расчетов, ведь он очень яростно и активно призывал к отказу от доллара", – сказал грузинский политолог.

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Продают бумажки

На фоне массовых антироссийских санкций Индия и Россия производят расчеты в рупиях за нефть. Благодаря тому, что россияне продают нефть в рупиях, у них их накопилось очень много. Но неожиданность такова, что Центробанк Индии запрещает менять рупии на доллары.

То есть получить доллары за рупии не получится. В результате Россия оказалась в интересном положении – на рупии россияне могут купить индийские краткосрочные или долгосрочные обязанности, которые также получат рупии. Вот и все, что нужно знать об их отказе от доллара,

– отметил Васадзе.

В целом странам, покупающим сырье в России, достаточно выгодно торговать своей валютой. Купил реальные энергоносители, а продал либо свои товары, либо просто бумажки.

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