Создание "общей валюты" предполагает учреждение центрального банка, а это приведет к потере независимости в монетарной политике. Одиозное решение Путина 24 Каналу прокомментировал грузинский политолог Гела Васадзе.
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"Относительно "единой валюты" не все так однозначно, ведь каждый говорит о том, что у него болит. У Путина очень сильно болит вопрос относительно валютных расчетов, ведь он очень яростно и активно призывал к отказу от доллара", – сказал грузинский политолог.
Почему Путин хочет создать "единую валюту": смотрите видео
Продают бумажки
На фоне массовых антироссийских санкций Индия и Россия производят расчеты в рупиях за нефть. Благодаря тому, что россияне продают нефть в рупиях, у них их накопилось очень много. Но неожиданность такова, что Центробанк Индии запрещает менять рупии на доллары.
То есть получить доллары за рупии не получится. В результате Россия оказалась в интересном положении – на рупии россияне могут купить индийские краткосрочные или долгосрочные обязанности, которые также получат рупии. Вот и все, что нужно знать об их отказе от доллара,
– отметил Васадзе.
В целом странам, покупающим сырье в России, достаточно выгодно торговать своей валютой. Купил реальные энергоносители, а продал либо свои товары, либо просто бумажки.
Отношения Индии и России: последние новости
- Индия пригласила Путина на саммит G20, который состоится осенью 9 – 10 сентября в Нью-Дели. Политтехнолог Борис Тизенгаузен отметил, что причиной такого решения стали деньги. Индия наращивает торговые отношения со страной-агрессором.
- С начала полномасштабного вторжения Индия активно покупает руссийскую нефть. Страна-агрессор пошла на уступки, в частности, расчет проводят в рупиях, а также по сниженным ценам.
- Международный обозреватель Иван Яковина убежден, что Индия не спасала Россию, торгуя с ней нефтью. А наоборот, втянула страну-агрессорку в очень тяжелую ситуацию, ведь рассчитывалась с ней за нефть рупиями.