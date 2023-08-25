Об этом 24 Канала рассказала главная консультант Института стратегических исследований Алина Гриценко. По ее словам, каждая из стран БРИКС по итогам саммита в ЮАР достигла своих целей.

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Главные темы саммита в Йоханнесбурге

Нужно понимать, что сегодня БРИКС не является блоком стран с общей программой действий. Эта организация является, скорее, дипломатическим форумом для дискуссий и обмена мнениями

Начальная цель БРИКС – уменьшение влияния американского доллара на мировую финансовую систему. Страны уже долгое время обсуждают создание альтернативной по отношению к доллару мировой валюты. Ею может стать китайский юань или другая абсолютная новая валюта для стран блока. Однако пока стороны не согласовали эту идею.

Другой важной темой саммита было увеличение стран-участниц БРИКС. Разговоры об этом велись уже достаточно давно, однако участникам не удавалось согласовать критерии и условия принятия. Несмотря на это, на второй день саммита страны все же согласились отправить приглашение в БРИКС 6 странам мира: Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирана, Египта, Эфиопии и Аргентины.

Зачем России БРИКС Для России же БРИКС важно прежде всего идеологически. Она считает, что страны-участники группы объединяет желание противодействовать Западу и видит в них своих союзников. Благодаря этим странам, Россия надеется избежать международной изоляции и поддерживать коммуникацию с мощными мировыми странами.



БРИКС согласны сотрудничать с Кремлем, несмотря на санкции. Страны Глобального Юга не присоединяются к ограничению против России среди прочего и потому, что боятся оказаться на месте страны-агрессоры. Подобная ситуация произошла с Индией в 1998 году, когда страна открыто заявила о проведении ядерных испытаний – и подверглась санкциям США.

Цель расширения БРИКС