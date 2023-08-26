Створення "спільної валюти" передбачає заснування центрального банку, а це спричинить втрату незалежності у монетарній політиці. Одіозне рішення Путіна 24 Каналу прокоментував грузинський політолог Гела Васадзе.

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"Щодо "єдиної валюти" не все так однозначно, адже кожний говорить про те, що у нього болить. У Путіна дуже сильно болить питання щодо валютних розрахунків, адже він дуже люто й активно закликав до відмови від долара", – мовив грузинський політолог.

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Продають папірці

На тлі масових антиросійських санкцій Індія і Росія здійснюють розрахунки в рупіях за нафту. Завдяки тому, що росіяни продають нафту в рупіях у них їх накопичилося дуже багато. Але неочікуваність така, що Центробанк Індії забороняє міняти рупії на долари.

Тобто отримати долари за рупії не вийде. У результаті Росія опинилася у цікавому положенні – на рупії росіяни можуть купити індійські короткострокові чи довгострокові обов'язки, за які також отримають рупії. От і все, що потрібно знати про їх відмову від долара,

– зазначив Васадзе.

У цілому країнам, які купують сировину у Росії достатньо вигідно торгувати своєю валютою. Купив реальні енергоносії, а продав або свої товари, або просто папірці.

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